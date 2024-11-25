Tuyển việc làm y tá CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Tiếp nhận, hướng dẫn và sắp xếp thứ tự khám bệnh nhân

- Hỗ trợ Bác sĩ chuyên khoa thực hiện các thủ thuật điều dưỡng. Thực hiện các công việc điều dưỡng chuyên môn

- Phụ giúp bác sĩ trong ca phẫu thuật và theo yêu cầu

- Chăm sóc người bệnh trong quá trình điều trị. Dặn dò bệnh nhân tại chỗ cách chăm sóc sau khi phẫu thuật

- Giải quyết ngay và báo cáo kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn điều dưỡng.

- Đặt và nhắc lịch hẹn tái khám cho bệnh nhân

- Chăm sóc bệnh nhân sau khám và điều trị, tiếp cận khách hàng để tối ưu hóa doanh thu

- Làm việc theo sự phân công và điều động của Quản lý trực tiếp và Trưởng bộ phận dịch vụ

- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc chăm sóc khách hàng

- Điều phối khách hàng trong phòng khám

- Chi tiết công việc cụ thể trao đổi qua phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng y trở lên, ưu tiên học y học cổ truyền mới ra trường

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi.

- Trung thực, có ý thức cầu tiến.

- Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + phụ ca (thu nhập 8-15tr/tháng)

- Hoa hồng khách hàng giới thiệu

- Hưởng phụ cấp ca tiêm/phẫu thuật theo quy định công ty

- Thưởng đột xuất, thưởng thành tích, thưởng lễ, tết, sinh nhật

- Được đào tạo về kỹ năng từ quản lý có nhiều kinh nghiệm.

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển

- BHXH và các chế độ nghỉ lễ, tết khác

- Địa điểm làm việc: 39 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00, 26 công/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

