Tuyển việc làm y tá Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 8A ngõ 192 Thái Thịnh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Phụ Bác sĩ trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.

- Tuân thủ quy trình kiểm soát lây nhiễm, quy trình vô trùng.

- Tuân thủ tác phong

- Các công việc khác theo chỉ đạo của bác sỹ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm phụ tá ở các phòng khám nha khoa.

- Chăm chỉ, trung thực, nhã nhặn trong giao tiếp.

- Hiểu tâm lý bệnh nhân.

Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ + thưởng % theo các hạng mục làm

-Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật lao động và đóng BHXH, BHYT theo quy định công ty.

- Thưởng các ngày lễ, tết và các thưởng khác theo quy định

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến.

- Được hướng dẫn, đào tạo từ đầu để có thể làm việc tốt theo quy trình, quy định của công ty

- Được đầu tư và đào tạo nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn

