Tuyển việc làm y tá Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 8A ngõ 192 Thái Thịnh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Phụ Bác sĩ trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.
- Tuân thủ quy trình kiểm soát lây nhiễm, quy trình vô trùng.
- Tuân thủ tác phong
- Các công việc khác theo chỉ đạo của bác sỹ.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm phụ tá ở các phòng khám nha khoa.
- Chăm chỉ, trung thực, nhã nhặn trong giao tiếp.
- Hiểu tâm lý bệnh nhân.
Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ + thưởng % theo các hạng mục làm
-Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật lao động và đóng BHXH, BHYT theo quy định công ty.
- Thưởng các ngày lễ, tết và các thưởng khác theo quy định
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến.
- Được hướng dẫn, đào tạo từ đầu để có thể làm việc tốt theo quy trình, quy định của công ty
- Được đầu tư và đào tạo nâng cao trình độ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
