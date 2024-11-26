Tuyển việc làm y tá HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển việc làm y tá HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)

việc làm y tá

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Đón tiếp và nhập liệu thông tin khách hàng
+ Hỗ trợ cho các bác sĩ trong khi khám và điều trị, tư vấn bệnh nhân
+ Thực hiện y lệnh của bác sĩ (đo huyết áp; truyền dịch; tiêm thuốc; lấy máu....).
+ Đánh Kết quả Siêu Âm
+ Chăm sóc bệnh nhân
+ Quản lý hồ sơ/ lịch hẹn của bệnh nhân.
+ Tham gia khám sức khỏe đoàn ngoại viện
+ Trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Cao Đẳng ngành điều dưỡng trở lên
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó
Có kinh nghiệm điều dưỡng ở các phòng khám/bệnh viện
Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng (bắt buộc)

Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE) Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính từ thư 2-7 (48 tiếng/tuần)
- Nghỉ phép/lễ hàng năm theo chính sách lao động
- Tham gia BHXH, BHYT.... theo quy định (sau khi ký HĐLĐ)
- Có quyền lợi khám chữa bệnh theo chính sách nhân viên công ty
- Tham gia teambuilding hàng năm
- Thưởng lễ/Tết và có cơ hội được nhận cổ phiếu của cty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)

HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cơ Sở 1 ở 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 và Cơ Sở 2 ở 22 Phan Đình Giót, Q Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

