Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô tả công việc:

- Thực hiện các hướng dẫn của Bác sĩ, Quản lý phòng khám.

- Thực hiện các kỹ thuật xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt dưới sự hướng dẫn của Bác sỹ.

- Thực hiện các bài massage thư giãn, dưỡng sinh, trị liệu.

- Tiếp đón khách hàng.

- Setup phòng cho khách hàng sử dụng dịch vụ theo tiêu chuẩn vận hành.

- Thực hiện các thao tác dịch vụ theo liệu trình chuyên môn được đào tạo.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO BỞI ĐỘI NGŨ BÁC SĨ CÓ CHUYÊN MÔN CAO.

Yêu cầu ứng viên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kỹ thuật massage hoặc điều dưỡng, châm cứu, bấm huyệt,... hoặc Kỹ thuật viên spa/từng học y học cổ truyền.

- Cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm, ý thức trao đổi chuyên môn.

- Chăm chỉ, trung thực, chịu khó học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Fulltime: Thu nhập 10,000,000 - 18,000,000/tháng (Lương cứng + hoa hồng + thưởng). Trao đổi cụ thể khi tham dự phỏng vấn.

- Partime: trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

- Xét tăng lương 2 lần/năm

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, BHXH theo quy định công ty

- Môi trường trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển bản thân



Địa điểm làm việc: 39 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian làm việc: ca linh hoạt trong khung thời gian 7h-21h hàng ngày (ca partime 4 tiếng hoặc Fulltime 8 tiếng/ngày)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

