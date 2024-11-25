Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Mô tả công việc:
- Thực hiện các hướng dẫn của Bác sĩ, Quản lý phòng khám.
- Thực hiện các kỹ thuật xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt dưới sự hướng dẫn của Bác sỹ.
- Thực hiện các bài massage thư giãn, dưỡng sinh, trị liệu.
- Tiếp đón khách hàng.
- Setup phòng cho khách hàng sử dụng dịch vụ theo tiêu chuẩn vận hành.
- Thực hiện các thao tác dịch vụ theo liệu trình chuyên môn được đào tạo.
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO BỞI ĐỘI NGŨ BÁC SĨ CÓ CHUYÊN MÔN CAO.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kỹ thuật massage hoặc điều dưỡng, châm cứu, bấm huyệt,... hoặc Kỹ thuật viên spa/từng học y học cổ truyền.
- Cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm, ý thức trao đổi chuyên môn.
- Chăm chỉ, trung thực, chịu khó học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
- Fulltime: Thu nhập 10,000,000 - 18,000,000/tháng (Lương cứng + hoa hồng + thưởng). Trao đổi cụ thể khi tham dự phỏng vấn.
- Partime: trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
- Xét tăng lương 2 lần/năm
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, BHXH theo quy định công ty
- Môi trường trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển bản thân

Địa điểm làm việc: 39 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Thời gian làm việc: ca linh hoạt trong khung thời gian 7h-21h hàng ngày (ca partime 4 tiếng hoặc Fulltime 8 tiếng/ngày)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - CƠ SỞ HÀ NỘI: Số 1 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội - CƠ SỞ TP HỒ CHÍ MINH: 765 Lê Hồng Phong, Quận 10, Tp HCM - CƠ SỞ ĐÀ NẴNG: 100 Lê Đình Lý, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

