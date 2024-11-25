Tuyển việc làm y tá Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, HN, Đống Đa, Quận 10
Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Học Vấn: Trình độ cao đẳng/ trung cấp trở lên . Ưu tiên các ngành liền quan: y dược, điều dưỡng, hộ lý.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Nội soi khớp/Khớp/Cột sống
- Kiến thức về Quy trình khử khuẩn & vô trùng trong phòng mổ.
- Kỹ năng: Tổ chức công việc, làm việc độc lập & theo nhóm tốt.
- Sẵn sàng đi công tác tỉnh, linh động giải quyết công việc.
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH; Bảo hiểm sức khoẻ cá nhân
- Teambuilding; Khám sức khoẻ định kỳ
- Đào tạo từ hãng và nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
