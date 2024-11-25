Tuyển việc làm y tá Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, HN, Đống Đa, Quận 10

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học Vấn: Trình độ cao đẳng/ trung cấp trở lên . Ưu tiên các ngành liền quan: y dược, điều dưỡng, hộ lý.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Nội soi khớp/Khớp/Cột sống

- Kiến thức về Quy trình khử khuẩn & vô trùng trong phòng mổ.

- Kỹ năng: Tổ chức công việc, làm việc độc lập & theo nhóm tốt.

- Sẵn sàng đi công tác tỉnh, linh động giải quyết công việc.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH; Bảo hiểm sức khoẻ cá nhân

- Teambuilding; Khám sức khoẻ định kỳ

- Đào tạo từ hãng và nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

