Tuyển việc làm y tá Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

- Lên kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ CNV các chi nhánh

- Theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ CNV

- Đảm bảo đầy đủ số lượng thuốc y tế để phục vụ cho cán bộ CNV

- Xử lý sơ cấp cứu kịp thời các trường hợp tai nạn lao động và các trường hợp khác

- Tập huấn và đào tạo sơ cấp cứu cho cán bộ CNV định kỳ theo quy định

- Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế và các loại thuốc .. theo định kỳ

- Cập nhật thông tin và các quy định mới từ các cơ quan y yế nhà nước

- Hỗ trợ khám sức khỏe cho chuyên gia nước ngoài để thực hiện các thủ tục hành chính nhà nước liên quan

- Kiểm tra và theo dõi chi phí khám sức khỏe của cán bộ CNV

- Thường xuyên tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho cán bộ CNV

- Tốt nghiệp hệ Cao đẳng / Đại học chuyên ngành liên quan Điều dưỡng / Y sĩ

- Ưu tiên Nam ; Tuổi dưới 30 ; Có từ 1-2 năm kinh nghiệm liên quan

- Tin học văn phòng tốt

- Kĩ năng sơ cấp cứu

- Kĩ năng truyền đạt, thuyết trình

- Kĩ năng xử lý tai nạn lao động và các tình huống khẩn cấp

- Thu nhập từ 07 - 09 triệu + Các phụ cấp hấp dẫn khác;

- Hỗ trợ xe đưa rước từ HCM - Biên Hòa và ngược lại

- Hưởng 100% lương và tham gia Bảo hiểm từ tháng đầu nhận việc;

- Xét tăng lương hấp dẫn hằng năm dựa trên kết quả làm việc;

- Hỗ trợ 20.000.000đ/năm chi phí khám chữa bệnh;

- Cung cấp trang thiết bị phục vụ liên quan đến công việc;

- Được tham gia các dự án lớn, tiếp cận với các công nghệ hiện đại, tiên tiến.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng

- Thời gian làm việc: 7h30-17h30 (nghỉ trưa 60 phút) từ thứ 2 đến thứ 6

