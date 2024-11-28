Tuyển việc làm y tá Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Biên Hòa 2, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Lên kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ CNV các chi nhánh
- Theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ CNV
- Đảm bảo đầy đủ số lượng thuốc y tế để phục vụ cho cán bộ CNV
- Xử lý sơ cấp cứu kịp thời các trường hợp tai nạn lao động và các trường hợp khác
- Tập huấn và đào tạo sơ cấp cứu cho cán bộ CNV định kỳ theo quy định
- Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế và các loại thuốc .. theo định kỳ
- Cập nhật thông tin và các quy định mới từ các cơ quan y yế nhà nước
- Hỗ trợ khám sức khỏe cho chuyên gia nước ngoài để thực hiện các thủ tục hành chính nhà nước liên quan
- Kiểm tra và theo dõi chi phí khám sức khỏe của cán bộ CNV
- Thường xuyên tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho cán bộ CNV

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hệ Cao đẳng / Đại học chuyên ngành liên quan Điều dưỡng / Y sĩ
- Ưu tiên Nam ; Tuổi dưới 30 ; Có từ 1-2 năm kinh nghiệm liên quan
- Tin học văn phòng tốt
- Kĩ năng sơ cấp cứu
- Kĩ năng truyền đạt, thuyết trình
- Kĩ năng xử lý tai nạn lao động và các tình huống khẩn cấp

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 07 - 09 triệu + Các phụ cấp hấp dẫn khác;
- Hỗ trợ xe đưa rước từ HCM - Biên Hòa và ngược lại
- Hưởng 100% lương và tham gia Bảo hiểm từ tháng đầu nhận việc;
- Xét tăng lương hấp dẫn hằng năm dựa trên kết quả làm việc;
- Hỗ trợ 20.000.000đ/năm chi phí khám chữa bệnh;
- Cung cấp trang thiết bị phục vụ liên quan đến công việc;
- Được tham gia các dự án lớn, tiếp cận với các công nghệ hiện đại, tiên tiến.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng
- Thời gian làm việc: 7h30-17h30 (nghỉ trưa 60 phút) từ thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

