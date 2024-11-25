Tuyển việc làm y tá CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Chuẩn bị dụng cụ thăm khám cho khách

Hỗ trợ, thu thập thông tin khách hàng về tình trạng sức khoẻ

Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân

Vệ sinh, làm sạch dụng cụ Nha Khoa

Sắp xếp, vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ, gọn gàng

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi

Có tinh thần cầu tiến, cẩn thận

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART Thì Được Hưởng Những Gì

Được huấn luyện, đào tạo năng lực liên tục để nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng chuyên môn

Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước

Thưởng theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART

