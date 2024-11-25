Tuyển việc làm y tá CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Chuẩn bị dụng cụ thăm khám cho khách
Hỗ trợ, thu thập thông tin khách hàng về tình trạng sức khoẻ
Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân
Vệ sinh, làm sạch dụng cụ Nha Khoa
Sắp xếp, vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ, gọn gàng
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi
Có tinh thần cầu tiến, cẩn thận
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART Thì Được Hưởng Những Gì
Được huấn luyện, đào tạo năng lực liên tục để nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng chuyên môn
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước
Thưởng theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI