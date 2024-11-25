Tuyển việc làm y tá CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART

việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đông Trù, Đông Hội, Đông Anh ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Chuẩn bị dụng cụ thăm khám cho khách
Hỗ trợ, thu thập thông tin khách hàng về tình trạng sức khoẻ
Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân
Vệ sinh, làm sạch dụng cụ Nha Khoa
Sắp xếp, vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ, gọn gàng

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi
Có tinh thần cầu tiến, cẩn thận
Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART Thì Được Hưởng Những Gì

Được huấn luyện, đào tạo năng lực liên tục để nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng chuyên môn
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước
Thưởng theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART

CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8, ngách 127, Ngõ 68, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận BắSố 8, ngách 127, Ngõ 68, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Namc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

