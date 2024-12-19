Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN FECON SOUTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 23 Triệu

Vị trí QAQC

1. Thiết lập hệ thống kiểm soát và quản lý chất lượng tại hiện trường

2. Kiểm soát chất lượng tại công trình

3. Tập hợp toàn bộ hồ sơ tại dự án trình các bên liên quan và theo dõi tiến độ thanh toán

4. Đảm bảo an toàn lao động.

Vị trí QS

1. Theo dõi và quản lý khối lượng trong quá trình thi công

- Quản lý cung ứng:

+ Lập kế hoạch cung ứng vật tư cho dự án, trình Giám đốc dự án phê duyệt và cập nhật theo từng giai đoạn;

- Quản lý chi phí:

+ Lập chi tiết kế hoạch giải ngân (disbursement)/nghiệm thu thanh toán theo từng giai đoạn, trình Giám đốc dự án phê duyệt và cập nhật theo từng giai đoạn;

- Quản lý khối lượng phát sinh

+ Báo cáo khối lượng phát sinh/thiếu sót (nếu có) cho Giám đốc dự án trước khi đệ trình nhà đầu tư/ tư vấn giám sát;

+ Lập bảng khối lượng thiếu/phát sinh (Omission/Variation Order) và đề xuất các bên liên quan;

- Xử lý tranh chấp

+ Tập hợp số liệu và đề xuất khiếu nại (claim) theo hợp đồng cho dự án (nếu có);

- Công tác báo cáo:

+ Báo cáo tiến độ theo định kỳ cho Chủ đầu tư/ tư vấn giám sát.

+ Lập báo cáo kết quả đối chiếu cuối dự án trình Giám đốc dự án

- Tốt nghiệpĐại học các ngành xây dựng công trình, kỹ thuật xây dựng

- Sử dụng được Tiếng Anh phục vụ công việc

- Hiểu sâu các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty

- Ưu tiên biết sử dụng 7 công cụ thống kê

Ngành nghề: Xây dựng, Bất động sản

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh