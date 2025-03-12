Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Quận Cầu Giấy

• Thiết kế, phát triển và duy trì kiến trúc và giải pháp kho dữ liệu (Data Warehouse).
• Thiết kế, xây dựng các kênh truyền dẫn dữ liệu (Data Pipeline) và thực hiện các quy trình ETL/ELT trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn, nhằm cung cấp thông tin phục vụ
yêu cầu nghiệp vụ.
• Phát triển và triển khai các mô hình dữ liệu để hỗ trợ phân tích và báo cáo.
• Đảm bảo chất lượng(data quality), tính toàn vẹn (data integrity) và bảo mật (data security) của dữ liệu trên mọi hệ thống.
• Theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn cho các tập dữ liệu quy mô lớn.
• Hợp tác với các đội phân tích nghiệp vụ (BA) và các bên liên quan khác để hiểu nhu cầu dữ liệu.
• Xử lý sự cố và giải quyết các vấn đề liên quan đến dữ liệu một cách kịp thời

• Có kinh nghiệm đã được chứng minh là DBA, Data Engineer hoặc vai trò tương tự.
• Thành thạo SQL và Kỹ năng sử dụng một trong các loại CSDL (Oracle, Neo4j, HBase, Cassandra, MongoDB, ..)
• Có kinh nghiệm thực tế với các công cụ ETL (ví dụ: ODI, Apache Nifi, SSIS, Talend, dbt).
• Có kiến thức về các kỹ thuật mô hình hóa dữ liệu (ví dụ: lược đồ hình sao, lược đồ hình bông tuyết, chuẩn hóa, phi chuẩn hóa).
• Hiểu biết về các tiêu chuẩn quản trị dữ liệu, bảo mật và tuân thủ.
• Kinh nghiệm sử dụng các công cụ (Power BI, Tableau, Looker, v.v.).
• Kiến thức về công nghệ dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, Databricks).
• Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile (Scrum, Kanban).
• Kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ và khả năng làm việc độc lập và cộng tác.

Được hưởng lương phản ánh đúng năng lực và cạnh tranh trên thị trường
Phụ cấp ngoài lương: Ăn sáng, ăn trưa tại Công ty
Được đánh giá năng lực làm việc theo quý/năm và nâng cấp bậc trong công việc; làm việc, cộng tác cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao
Được cung cấp trang thiết bị làm việc (Macbook, Laptop, LCD 24”...)
Làm việc 5 ngày trên 1 tuần (nghỉ thứ 7 chủ nhật)
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ CNTT
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực, nhiều cơ hội thăng tiến
Văn phòng làm việc hiện đại, không gian mở, tòa nhà không chung với các công ty khác
Chế độ nghỉ phép và bảo hiểm (BHXH-BHYT-BHTN) theo quy định pháp luật
Chế độ Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người nhà
Hỗ trợ chi phí đi công tác
Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm
Chế độ mừng kết hôn, quà nhân ngày Lễ/ Tết và các chế độ phúc lợi khác

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

