Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 10 Nhị Bình 4 Hóc Môn,Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Thực hiện chức năng quản lý, giám sát, điều phối tất cả các hoạt động sản xuất và thi công trong công ty
-Kiểm tra, bốc tách khối lượng dựa trên bản vẽ hoặc mẫu có sẵn theo yêu cầu.
-Lên phương án và điều phối sản xuất các gian hàng hội chợ triển lãm
-Quản lý, điều phối nhân sự của các đội thầu phụ và thợ khoán.
-Lập kế hoạch, kiểm soát, kiểm tra tiến độ thi công.
-Trực tiếp giám sát thi công, lắp đặt hoàn thiện trên công trường.
-Quản lý hồ sơ thiết kế sản phẩm kinh doanh và sản xuất.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm làm việc tại nhà xưởng, ngành nghề thi công các gian hàng booth, shop, showroom
-Ưu tiên có kinh nghiệm điều phối, giám sát, quản lý nhân sự
-Đã có kinh nghiệm giám sát trong lĩnh vực nội thất, hoặc xây dựng.
-Có kiến thức về đọc hiểu bảng vẽ, vật liệu sản xuất thi công.
-Có kinh nghiệm quán lý tiến độ thi công ngắn ngày trong công tác thi công gian hàng triển lãm, sự kiện.
-Đi công tác trong và ngoài thành phố. (Hà Nội, Phú Quốc…)

Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thoả thuận theo năng lực từ 15tr – 18tr/tháng + Thưởng theo kết quả làm việc
-Phụ cấp chi phí công tác xa 100%
-Mỗi tháng có 1 công phép (có hưởng lương).
-Công ty tổ chức đi du lịch 1 lần/năm.
-Thưởng sinh nhật
-Chế độ bảo hiểm đầy đủ
-Chế độ thưởng Tết và thưởng hiệu quả kinh doanh theo chính sách đãi ngộ của công ty.
-Công tác ngoài thành phố: công ty hỗ trợ tất cả công tác phí như di chuyển, phụ cấp ăn uống và chỗ ở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 152/2/14 Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp

