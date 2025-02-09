Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 10 Nhị Bình 4 Hóc Môn,Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Thực hiện chức năng quản lý, giám sát, điều phối tất cả các hoạt động sản xuất và thi công trong công ty

-Kiểm tra, bốc tách khối lượng dựa trên bản vẽ hoặc mẫu có sẵn theo yêu cầu.

-Lên phương án và điều phối sản xuất các gian hàng hội chợ triển lãm

-Quản lý, điều phối nhân sự của các đội thầu phụ và thợ khoán.

-Lập kế hoạch, kiểm soát, kiểm tra tiến độ thi công.

-Trực tiếp giám sát thi công, lắp đặt hoàn thiện trên công trường.

-Quản lý hồ sơ thiết kế sản phẩm kinh doanh và sản xuất.

-Có kinh nghiệm làm việc tại nhà xưởng, ngành nghề thi công các gian hàng booth, shop, showroom

-Ưu tiên có kinh nghiệm điều phối, giám sát, quản lý nhân sự

-Đã có kinh nghiệm giám sát trong lĩnh vực nội thất, hoặc xây dựng.

-Có kiến thức về đọc hiểu bảng vẽ, vật liệu sản xuất thi công.

-Có kinh nghiệm quán lý tiến độ thi công ngắn ngày trong công tác thi công gian hàng triển lãm, sự kiện.

-Đi công tác trong và ngoài thành phố. (Hà Nội, Phú Quốc…)

Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thoả thuận theo năng lực từ 15tr – 18tr/tháng + Thưởng theo kết quả làm việc

-Phụ cấp chi phí công tác xa 100%

-Mỗi tháng có 1 công phép (có hưởng lương).

-Công ty tổ chức đi du lịch 1 lần/năm.

-Thưởng sinh nhật

-Chế độ bảo hiểm đầy đủ

-Chế độ thưởng Tết và thưởng hiệu quả kinh doanh theo chính sách đãi ngộ của công ty.

-Công tác ngoài thành phố: công ty hỗ trợ tất cả công tác phí như di chuyển, phụ cấp ăn uống và chỗ ở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

