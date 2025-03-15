Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Căn LK3

- 22, Avenue Garden, Khu đô thị chức năng, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

1.1. Nghiên cứu và đề xuất sản phẩm sách
Tìm kiếm, nghiên cứu thị trường sách ở Việt Nam và Trung Quốc để phát hiện xu hướng mới, chủ đề tiềm năng.
Đánh giá nội dung, chất lượng và tính phù hợp của các đầu sách thuộc các lĩnh vực như Phát triển bản thân, kỹ năng sống, tư duy, kinh doanh, lãnh đạo...
Đề xuất danh mục sách tiềm năng để mua bản quyền hoặc phát triển nội dung mới.
1.2. Phát triển sản phẩm sách
Lên kế hoạch và phát triển nội dung sách từ ý tưởng đến bản thảo hoàn chỉnh.
Phối hợp với dịch giả, biên tập viên để đảm bảo chất lượng nội dung sách.
Định hướng nội dung phù hợp với thị hiếu độc giả Việt Nam, đảm bảo sách mang lại giá trị thực tiễn.
1.3. Hỗ trợ tác giả Việt xuất bản sách
Tư vấn và hỗ trợ tác giả trong quá trình viết, biên tập và xuất bản sách.
Định hướng nội dung, phong cách viết và thị trường mục tiêu cho tác giả.
Kết nối tác giả với đội ngũ biên tập, thiết kế, marketing để đảm bảo quy trình xuất bản diễn ra suôn sẻ.
1.4. Các công việc khác được phân công

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xuất bản, báo chí, truyền thông, xã hội nhân văn hoặc chuyên ngành Tiếng trung…
Tiếng trung trình độ HSK 5, có khả năng làm việc với các đối tác, nhà xuất bản Trung Quốc, kinh nghiệm cụ thể sẽ được đào tạo
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết hoặc từng làm việc ở các đơn vị biên tập, NXB sách, giáo dục hoặc hiểu đặc thù công việc
Thích và có khả năng viết lách, đọc sách và nghiên cứu về sách
Kỹ năng giao tiếp tốt
Hòa đồng, thích nghi nhanh với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chi tiết công việc bởi leader nhiều năm kinh nghiệm
Có cơ hội thăng tiến cao
Thu nhập 12-25 triệu/tháng
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương chính thức
Hỗ trợ ăn trưa 45.000d/ bữa
Đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc, phép năm, lương tháng 13, thưởng cuối năm theo lợi nhuận công ty
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định
Thưởng sinh nhật, lễ: 08/03, 01/05, 02/09, 20/10, Trung thu, Tết dương
Du lịch 01 lần/năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thỏa sức sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn LK3-22, ô đất TT6-3, Khu biệt thự Avenue Garden, Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất