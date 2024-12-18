Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.

Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô M1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương Thỏa thuận

***Công ty có xe đưa đón ứng viên từ nội thành tới nhà máy phỏng vấn
- Nghiên cứu công nghệ lắp ráp,tính toán thời gian lắp ráp cho sản phẩm mới
- Tìm kiếm lựa chọn và thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu phụ trợ cho sản phẩm mới
- Thiết kế đồ gá, thực hiện làm sản phẩm mẫu đối với những sản phẩm mới
- Chuẩn bi và cập nhật các loại tài liệu liên quan đến các quy trình, hướng dẫn thao tác, các bảng biểu, tiêu chuẩn kiểm tra cho sản xuất
- Cải tiến quy trình, công đoạn đảm bảo năng lực, giảm chi phí bộ phận
- Điều tra nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục phòng ngừa và cải tiến những lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất cũng như lỗi phát sinh tại khách hàng
- Có thể sang Nhật Bản đào tạo và làm việc 2 năm
- Study assembly method and calculate cutting time for new product.
- Searching, selection and execute to invest machines, equipment, tooling, sub materials for manufacturing Prepare necessary items for implementing new products.
- Design fixture, execute tape check for new product.
- Prepare and update QC sheets, manuals, check sheets for manufacturing section
- Improve process for ensuring capacity and reduction cost.
- Investigate root cause, take countermeasures and improvement for reduction defective at not only workshop but customer side.
- Can go to Japan to train and work for 2 years

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí
- Có kĩ năng lập biểu đồ, phân tích dữ liệu, đo kích thước hình học
- Sử dụng Auto CAD tốt, có thể sử dụng phần mềm 3D như: Pro.E hoặc NX trong thiết kế là một lợi thế
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Sử dụng được tiếng anh trong công việc, biết tiếng Nhật là một lợi thế
- Có kiến thức về giải quyết vấn đề, kỹ năng làm báo cáo.
- Graduate university related to mechanical technology.
- Can make graph, analyses data, geometric dimensioning
- Must use Auto CAD well, can use 3D software such as: Pro-E or NX in designing is advantage.
- Have working experience more than 2 years
- Able to speak English, can use Japanese is advantage.
- Have knowledge about problem solving and skill to make report

Tại Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 8 tiếng/ngày, nghỉ tất cả Chủ Nhật và làm việc một số ngày Thứ 7
Working 8h/day, holiday all Sunday and work some Saturday
- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, mỗi năm tăng lương một lần
Salary pays according to ability and experience, revise salary each year;
- Công ty có nhiều phụ cấp cho người lao động như: Chuyên cần, con nhỏ, nhà ở, thâm niên, ngoại ngữ, đi lại, hỗ trợ ăn trưa...
Company has many kinds of allowance to employee: Full attendance, child, house, seniority, language, transportation, lunch...
- Có xe đưa đón nhân viên từ nội thành Hà Nội
Bus picks up staff from Hanoi city;
- Công ty đóng thuế thu nhập cá nhân cho người lao động
Company pays PIT for employee;
- Và nhiều chế độ khác tốt hơn luật/ And other benefit that better than law.
Địa chỉ liên hệ/ Contact Address:
Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi CV (Tiếng Anh) kèm ảnh, thông tin liên hệ và gửi vào địa chỉ email sau. Chúng tôi sẽ liên hệ gọi phỏng vấn các ứng viên phù hợp .
Interested candidates have to send their Resume (in English) including personal information, and 1 recent photograph, clear address and contact number to the following address. Suitable candidates will be contact for arrange interview.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.

Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô M-1, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-san-xuat-quan-ly-nguyen-vat-lieu-pmc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job270780
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 28/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 27/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Hạn nộp: 11/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 28/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 27/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Hạn nộp: 11/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD Techcombank
1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm