Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô M1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương Thỏa thuận

***Công ty có xe đưa đón ứng viên từ nội thành tới nhà máy phỏng vấn

- Nghiên cứu công nghệ lắp ráp,tính toán thời gian lắp ráp cho sản phẩm mới

- Tìm kiếm lựa chọn và thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu phụ trợ cho sản phẩm mới

- Thiết kế đồ gá, thực hiện làm sản phẩm mẫu đối với những sản phẩm mới

- Chuẩn bi và cập nhật các loại tài liệu liên quan đến các quy trình, hướng dẫn thao tác, các bảng biểu, tiêu chuẩn kiểm tra cho sản xuất

- Cải tiến quy trình, công đoạn đảm bảo năng lực, giảm chi phí bộ phận

- Điều tra nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục phòng ngừa và cải tiến những lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất cũng như lỗi phát sinh tại khách hàng

- Có thể sang Nhật Bản đào tạo và làm việc 2 năm

- Study assembly method and calculate cutting time for new product.

- Searching, selection and execute to invest machines, equipment, tooling, sub materials for manufacturing Prepare necessary items for implementing new products.

- Design fixture, execute tape check for new product.

- Prepare and update QC sheets, manuals, check sheets for manufacturing section

- Improve process for ensuring capacity and reduction cost.

- Investigate root cause, take countermeasures and improvement for reduction defective at not only workshop but customer side.

- Can go to Japan to train and work for 2 years

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí

- Có kĩ năng lập biểu đồ, phân tích dữ liệu, đo kích thước hình học

- Sử dụng Auto CAD tốt, có thể sử dụng phần mềm 3D như: Pro.E hoặc NX trong thiết kế là một lợi thế

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Sử dụng được tiếng anh trong công việc, biết tiếng Nhật là một lợi thế

- Có kiến thức về giải quyết vấn đề, kỹ năng làm báo cáo.

- Graduate university related to mechanical technology.

- Can make graph, analyses data, geometric dimensioning

- Must use Auto CAD well, can use 3D software such as: Pro-E or NX in designing is advantage.

- Have working experience more than 2 years

- Able to speak English, can use Japanese is advantage.

- Have knowledge about problem solving and skill to make report

Tại Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 8 tiếng/ngày, nghỉ tất cả Chủ Nhật và làm việc một số ngày Thứ 7

Working 8h/day, holiday all Sunday and work some Saturday

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, mỗi năm tăng lương một lần

Salary pays according to ability and experience, revise salary each year;

- Công ty có nhiều phụ cấp cho người lao động như: Chuyên cần, con nhỏ, nhà ở, thâm niên, ngoại ngữ, đi lại, hỗ trợ ăn trưa...

Company has many kinds of allowance to employee: Full attendance, child, house, seniority, language, transportation, lunch...

- Có xe đưa đón nhân viên từ nội thành Hà Nội

Bus picks up staff from Hanoi city;

- Công ty đóng thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

Company pays PIT for employee;

- Và nhiều chế độ khác tốt hơn luật/ And other benefit that better than law.

Địa chỉ liên hệ/ Contact Address:

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi CV (Tiếng Anh) kèm ảnh, thông tin liên hệ và gửi vào địa chỉ email sau. Chúng tôi sẽ liên hệ gọi phỏng vấn các ứng viên phù hợp .

Interested candidates have to send their Resume (in English) including personal information, and 1 recent photograph, clear address and contact number to the following address. Suitable candidates will be contact for arrange interview.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin