Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam

Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Phụ trách quản lý mảng thực phẩm HNB của công ty, kiểm tra và giám sát sự vận hành của team
- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng và nhà phân phối trong khu vực.
- Quản lý kế hoạch đặt hàng ngắn hạn của đại lý F1 và lên kế hoạch mua hàng
- Lên kế hoạch các chương trình promotion đẩy doanh số
- Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.
- Lập báo cáo bán hàng định kỳ (tuần/tháng/quý) và phân tích kết quả kinh doanh.
- Đưa ra các đề xuất cải tiến và chiến lược để tăng cường hiệu quả bán hàng trong khu vực phụ trách.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp được Tiếng Hàn
- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý bán hàng
- Kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng và hiểu biết về thị trường là lợi thế.
- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc tốt.
- Kỹ năng phân tích thị trường, đưa ra chiến lược và giải pháp kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam

Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 70-72-74 Đường số 37, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

