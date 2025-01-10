Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

- Phụ trách quản lý mảng thực phẩm HNB của công ty, kiểm tra và giám sát sự vận hành của team

- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng và nhà phân phối trong khu vực.

- Quản lý kế hoạch đặt hàng ngắn hạn của đại lý F1 và lên kế hoạch mua hàng

- Lên kế hoạch các chương trình promotion đẩy doanh số

- Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.

- Lập báo cáo bán hàng định kỳ (tuần/tháng/quý) và phân tích kết quả kinh doanh.

- Đưa ra các đề xuất cải tiến và chiến lược để tăng cường hiệu quả bán hàng trong khu vực phụ trách.

Yêu Cầu Công Việc

- Giao tiếp được Tiếng Hàn

- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý bán hàng

- Kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng và hiểu biết về thị trường là lợi thế.

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc tốt.

- Kỹ năng phân tích thị trường, đưa ra chiến lược và giải pháp kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH JM KOREA Việt Nam

