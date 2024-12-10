Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa Đồng Phát, KCN Vĩnh Hưng,Vĩnh Tuy,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lên kế hoạch và chiến lược livestream
Quản lý và điều phối đội ngũ livestream
Tối ưu hóa nội dung livestream
Đo lường và báo cáo hiệu quả
Phối hợp và quản lý kỹ thuật
Phối hợp team content, media sản xuất nội dung phát triển kênh
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực livestream, marketing hoặc các vị trí tương đương.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý đội nhóm tốt.
Hiểu biết về các nền tảng livestream phổ biến (TikTok, Facebook, Shopee Live, Lazada Live,...).
Kỹ năng sáng tạo nội dung và khả năng phân tích dữ liệu tốt.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống nhanh nhạy.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử, bán lẻ hoặc ngành hàng liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 7-9tr + thưởng
Hưởng các chế độ khác theo quy định củaLuật lao động
Thưởng lễ, tết, thưởng theo quy định của Công ty
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Xét tăng lương theo đánh giá năng lực
Thưởng theo sự vụ, sáng kiến trong công việc
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
