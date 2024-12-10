Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Đồng Phát, KCN Vĩnh Hưng,Vĩnh Tuy,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên kế hoạch và chiến lược livestream

Quản lý và điều phối đội ngũ livestream

Tối ưu hóa nội dung livestream

Đo lường và báo cáo hiệu quả

Phối hợp và quản lý kỹ thuật

Phối hợp team content, media sản xuất nội dung phát triển kênh

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực livestream, marketing hoặc các vị trí tương đương.

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý đội nhóm tốt.

Hiểu biết về các nền tảng livestream phổ biến (TikTok, Facebook, Shopee Live, Lazada Live,...).

Kỹ năng sáng tạo nội dung và khả năng phân tích dữ liệu tốt.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống nhanh nhạy.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử, bán lẻ hoặc ngành hàng liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7-9tr + thưởng

Hưởng các chế độ khác theo quy định củaLuật lao động

Thưởng lễ, tết, thưởng theo quy định của Công ty

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Xét tăng lương theo đánh giá năng lực

Thưởng theo sự vụ, sáng kiến trong công việc

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH LONG

