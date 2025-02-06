Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn khu vực,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

* Nhân viên QS công trường tùy theo khả năng đầu vào sẽ được training tại văn phòng / dự án ở Sài Gòn, sau khi đạt điều kiện sẽ làm việc chính tại site dự án, đi công tác theo tiến độ của dự án, định kỳ về phép theo quy định của công ty

1. Phối hợp nội bộ:

- Đọc bản vẽ, bảng báo giá nắm phạm vi công việc, khối lượng công việc thực hiện & thông tin báo giá.

- Phối hợp với Chỉ huy trưởng kiểm tra khối lượng thực tế, so sánh với khối lượng trúng thầu (công tác Hoàn thiện nội thất - Fit-out; Trang thiết bị nội thất – Furniture; MEP; …)

2. Quản lý phát sinh tại dự án:

- Phối hợp với Quản lý dự án/Điều phối dự án rà soát, đối chiếu với hợp đồng để xác định các phát sinh của dự án.

-Tính khối lượng phát sinh và phối hợp với dự toán/ mua hàng để báo giá phát sinh.

3. Phối hợp với Chủ đầu tư/Tư vấn:

- Kiểm tra khối lượng thực tế, nghiệm thu Khối lượng/giá trị thực hiện từng đợt.

- Quản lý phát sinh tại dự án và tham gia giải trình thanh toán/quyết toán với khách hàng (nếu cần)

4. Với thầu phụ:

- Kiểm tra khối lượng thực tế, nghiệm thu khối lượng thực hiện từng đợt, khối lượng quyết toán với thầu phụ.

- Duyệt khối lượng hoàn thành từng đợt và theo dõi hồ sơ thanh/quyết toán của thầu phụ để đối chiếu với giá trị quyết toán.

5.Công việc hệ thống:

- Làm báo cáo số liệu định kỳ, số liệu kết thúc dự án gửi Quản trị viên, PM.

* Trường hợp ứng viên chưa có kinh nghiệm Nội thất tuy nhiên đã làm qua các lĩnh vực có liên quan: kết cấu, xây dựng cơ bản, kiến trúc, MEP...sẽ được đào tạo thêm về chuyên môn

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tổng thu nhập cho Nhân viên QSở TTT bao gồm:Lươngcứng(gross)+Phụ cấp dự án(hàng tháng, khi nhận việc chính thức)+ Công tác phí(áp dụng các khu vực nếu nằmngoài định biên tuyển dụng: Hà Nội / Sài Gòn)+ Phụ cấp xa nhà(áp dụng ngày thứ 31 khi đi công tác, việc tính sẽdựa trên định biên tuyển dụng: Hà Nội / Sài Gòn) +Phụ cấp khác(giữ xe, điện thoại)

Vị trí làm việc: Tùy theo tình hình dự án và năng lực của ứng viên dự kiến sẽ training 1-2 tháng ở Sài Gòn sau đóđicông tác dài hạn theo dự án(có chế độvề phép định kỳ)theo sự phân công của bộ phận

Bắt buộc đi công tác theo tiến độ của dự án (công ty hỗ trợ các chế độ ngày nghỉ, về phép, vé tàu xe di chuyển trong quá trình công tác)

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế xây dựng hoặc kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp của các trường ĐH giao thông vận tải hoặc các trường có chuyên ngành đào tạo liên quan

Có kiến thứcvề việc lập khối lượng dự toán

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm vị trí QS hoặccó kinh nghiệm thi công thực tế dự án

Thành thạo Office đặc biệt Excel, biết sử dụng phần mềm Auto Cad. Ưu tiên ứng viên biết về MS Project.

Khả năng sử dụng tiếng anh mức độ đọc hiểu chuyên ngành

Kỹ năng thống kê, phân tích xử lý số liệu

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp thuyết trình hiệu quả, có tính thuyết phục

Tự tin, chủ động trong công việc, chị được áp lực công việcđặc thù của ngành xây dựng

Quá trình trao đổi công việc sẽ diễn ra theo quy trình

Vòng 1:Trao đổi với nhân sự (video call qua Zalo) & làm bài test khối lượng / tiến độ

Vòng 2: Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được chuyển tiếp phỏng vấn trực tiếp với QS Leader

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: 12 ngày phép năm / Phép công tác

Phúc lợi: Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật; Thưởng lễ 30/4, 1/5, 2/9, ..., thưởng tháng 13 theo doanh thu công ty; Thưởng, nghỉ chế độ dành cho nhân viên; Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn; Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp: team building,YEP

Phụ cấp khác : Giữ xe; Điện thoại; Phụ cấp dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

