Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toàn khu vực,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

* Nhân viên QS công trường tùy theo khả năng đầu vào sẽ được training tại văn phòng / dự án ở Sài Gòn, sau khi đạt điều kiện sẽ làm việc chính tại site dự án, đi công tác theo tiến độ của dự án, định kỳ về phép theo quy định của công ty
1. Phối hợp nội bộ:
- Đọc bản vẽ, bảng báo giá nắm phạm vi công việc, khối lượng công việc thực hiện & thông tin báo giá.
- Phối hợp với Chỉ huy trưởng kiểm tra khối lượng thực tế, so sánh với khối lượng trúng thầu (công tác Hoàn thiện nội thất - Fit-out; Trang thiết bị nội thất – Furniture; MEP; …)
2. Quản lý phát sinh tại dự án:
- Phối hợp với Quản lý dự án/Điều phối dự án rà soát, đối chiếu với hợp đồng để xác định các phát sinh của dự án.
-Tính khối lượng phát sinh và phối hợp với dự toán/ mua hàng để báo giá phát sinh.
3. Phối hợp với Chủ đầu tư/Tư vấn:
- Kiểm tra khối lượng thực tế, nghiệm thu Khối lượng/giá trị thực hiện từng đợt.
- Quản lý phát sinh tại dự án và tham gia giải trình thanh toán/quyết toán với khách hàng (nếu cần)
4. Với thầu phụ:
- Kiểm tra khối lượng thực tế, nghiệm thu khối lượng thực hiện từng đợt, khối lượng quyết toán với thầu phụ.
- Duyệt khối lượng hoàn thành từng đợt và theo dõi hồ sơ thanh/quyết toán của thầu phụ để đối chiếu với giá trị quyết toán.
5.Công việc hệ thống:
- Làm báo cáo số liệu định kỳ, số liệu kết thúc dự án gửi Quản trị viên, PM.
* Trường hợp ứng viên chưa có kinh nghiệm Nội thất tuy nhiên đã làm qua các lĩnh vực có liên quan: kết cấu, xây dựng cơ bản, kiến trúc, MEP...sẽ được đào tạo thêm về chuyên môn

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tổng thu nhập cho Nhân viên QSở TTT bao gồm:Lươngcứng(gross)+Phụ cấp dự án(hàng tháng, khi nhận việc chính thức)+ Công tác phí(áp dụng các khu vực nếu nằmngoài định biên tuyển dụng: Hà Nội / Sài Gòn)+ Phụ cấp xa nhà(áp dụng ngày thứ 31 khi đi công tác, việc tính sẽdựa trên định biên tuyển dụng: Hà Nội / Sài Gòn) +Phụ cấp khác(giữ xe, điện thoại)
Vị trí làm việc: Tùy theo tình hình dự án và năng lực của ứng viên dự kiến sẽ training 1-2 tháng ở Sài Gòn sau đóđicông tác dài hạn theo dự án(có chế độvề phép định kỳ)theo sự phân công của bộ phận
Bắt buộc đi công tác theo tiến độ của dự án (công ty hỗ trợ các chế độ ngày nghỉ, về phép, vé tàu xe di chuyển trong quá trình công tác)
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế xây dựng hoặc kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp của các trường ĐH giao thông vận tải hoặc các trường có chuyên ngành đào tạo liên quan
Có kiến thứcvề việc lập khối lượng dự toán
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm vị trí QS hoặccó kinh nghiệm thi công thực tế dự án
Thành thạo Office đặc biệt Excel, biết sử dụng phần mềm Auto Cad. Ưu tiên ứng viên biết về MS Project.
Khả năng sử dụng tiếng anh mức độ đọc hiểu chuyên ngành
Kỹ năng thống kê, phân tích xử lý số liệu
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp thuyết trình hiệu quả, có tính thuyết phục
Tự tin, chủ động trong công việc, chị được áp lực công việcđặc thù của ngành xây dựng
Quá trình trao đổi công việc sẽ diễn ra theo quy trình
Vòng 1:Trao đổi với nhân sự (video call qua Zalo) & làm bài test khối lượng / tiến độ
Vòng 2: Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được chuyển tiếp phỏng vấn trực tiếp với QS Leader

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: 12 ngày phép năm / Phép công tác
Phúc lợi: Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật; Thưởng lễ 30/4, 1/5, 2/9, ..., thưởng tháng 13 theo doanh thu công ty; Thưởng, nghỉ chế độ dành cho nhân viên; Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn; Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp: team building,YEP
Phụ cấp khác : Giữ xe; Điện thoại; Phụ cấp dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 36 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-san-xuat-quan-ly-nguyen-vat-lieu-pmc-thu-nhap-12-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job286311
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 28/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 27/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Hạn nộp: 11/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 28/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 27/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Hạn nộp: 11/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SUPER UNIVERSE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ APOLLO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm