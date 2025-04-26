Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Purchasing and sales documentation
- Check and manage product inventory
- Adjust delivery schedules
- Coordinate with the company\'s warehouse and logistics departments
‐ Correspondence with existing customers by email and telephone (confirmation of delivery dates, order acceptance, etc.)
- Business trips（with sales）: about twice a month (1-3 nights). Da Nang, Dalat, Can Tho, etc.(To visit suppliers)
- Other task will be assigned by the manager.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bachelor’s degree.
- Japanese skill: N2 intermediate & English: Internal Conversational levels
- At least 1 year of experience sales assistant / New graduates are also welcome.
- Tenacious personality.
- Japanese skill: N2 intermediate & English: Internal Conversational levels
- At least 1 year of experience sales assistant / New graduates are also welcome.
- Tenacious personality.
Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Bao gồm tất cả các khoản phụ cấp
- Thưởng Tết (1~2 tháng)
- Tăng lương: 1 lần/năm
- Du lịch công ty (1 lần/năm)
- Thưởng Tết (1~2 tháng)
- Tăng lương: 1 lần/năm
- Du lịch công ty (1 lần/năm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI