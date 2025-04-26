Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

- Purchasing and sales documentation
- Check and manage product inventory
- Adjust delivery schedules
- Coordinate with the company\'s warehouse and logistics departments
‐ Correspondence with existing customers by email and telephone (confirmation of delivery dates, order acceptance, etc.)
- Business trips（with sales）: about twice a month (1-3 nights). Da Nang, Dalat, Can Tho, etc.(To visit suppliers)
- Other task will be assigned by the manager.

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor’s degree.
- Japanese skill: N2 intermediate & English: Internal Conversational levels
- At least 1 year of experience sales assistant / New graduates are also welcome.
- Tenacious personality.

Quyền Lợi

- Bao gồm tất cả các khoản phụ cấp
- Thưởng Tết (1~2 tháng)
- Tăng lương: 1 lần/năm
- Du lịch công ty (1 lần/năm)

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 704 Zen Plaza, 56 Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

