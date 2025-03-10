Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương Từ 30 Triệu
Phát triển công cụ và tự động hóa để hỗ trợ phát triển phần mềm và đảm bảo chất lượng
Tối ưu hóa các quy trình tự động hóa nhằm cải thiện độ ổn định và hiệu suất
Thực hiện review code để đảm bảo chất lượng mã nguồn và độ phủ của test
Phối hợp với kỹ sư phát triển phần mềm (SDE) để tìm nguyên nhân gốc rễ của lỗi trong quá trình kiểm thử
Bổ sung các phương thức giám sát (telemetry) để theo dõi tình trạng hệ thống và xác thực các quyết định thiết kế
Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 3-4 năm về Python
Tiếng Anh giao tiếp
Hiểu biết về công cụ quản lý mã nguồn và CI/CD
Có kinh nghiệm về Linux
Có khả năng đọc, hiểu mã firmware C/C++
Hiểu sâu về hệ thống nhúng và các công nghệ liên quan
Ưu tiên:
Thành thạo quy trình GitHub (PR - Review - Commit)
Thành thạo Unit Test, có kinh nghiệm Pytest, Jenkins, CI/CD
Kinh nghiệm mô phỏng hệ thống nhúng trên cloud (AWS EC2)
Hiểu biết về Artifactory, hạ tầng mạng (protocols, VLANs, switches, routers)
Kinh nghiệm với AWS, Kubernetes, Docker, Argo CD, Helm, Poetry
Sử dụng thành thạo SonarQube, Sentry.IO, Valgrind, Yocto, Meson, CMake
Hiểu biết về các công cụ phân tích dữ liệu (Tableau, Datadog)
Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm xã hội full lương
- Hỗ trợ, trợ cấp onsite tại Đà Nẵng (từ HCM)
- Trợ cấp đi lại
- Hợp đồng 3-6 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
