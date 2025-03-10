Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

Phát triển công cụ và tự động hóa để hỗ trợ phát triển phần mềm và đảm bảo chất lượng

Tối ưu hóa các quy trình tự động hóa nhằm cải thiện độ ổn định và hiệu suất

Thực hiện review code để đảm bảo chất lượng mã nguồn và độ phủ của test

Phối hợp với kỹ sư phát triển phần mềm (SDE) để tìm nguyên nhân gốc rễ của lỗi trong quá trình kiểm thử

Bổ sung các phương thức giám sát (telemetry) để theo dõi tình trạng hệ thống và xác thực các quyết định thiết kế

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 3-4 năm về Python

Tiếng Anh giao tiếp

Hiểu biết về công cụ quản lý mã nguồn và CI/CD

Có kinh nghiệm về Linux

Có khả năng đọc, hiểu mã firmware C/C++

Hiểu sâu về hệ thống nhúng và các công nghệ liên quan

Ưu tiên:

Thành thạo quy trình GitHub (PR - Review - Commit)

Thành thạo Unit Test, có kinh nghiệm Pytest, Jenkins, CI/CD

Kinh nghiệm mô phỏng hệ thống nhúng trên cloud (AWS EC2)

Hiểu biết về Artifactory, hạ tầng mạng (protocols, VLANs, switches, routers)

Kinh nghiệm với AWS, Kubernetes, Docker, Argo CD, Helm, Poetry

Sử dụng thành thạo SonarQube, Sentry.IO, Valgrind, Yocto, Meson, CMake

Hiểu biết về các công cụ phân tích dữ liệu (Tableau, Datadog)

Tại CÔNG TY TNHH PROVISION VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm xã hội full lương

- Hỗ trợ, trợ cấp onsite tại Đà Nẵng (từ HCM)

- Trợ cấp đi lại

- Hợp đồng 3-6 tháng.

