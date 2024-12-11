Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu

Mức lương 40 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Quản lý đội ngũ bán hàng B2B & B2C

Nắm vững các kinh nghiệm từ Telesale đến Direct sale & Khả năng làm diễn giả trong workshop

Khả năng giải quyết vấn đề & xây dựng team tốt

Làm việc với Tiếp thị và Sản xuất để hiểu các tính năng và sản phẩm.

Đào tạo và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm.

Thiết kế các chương trình chạy bán hàng khác nhau (hội thảo, tiếp thị kỹ thuật số, ghé thăm cửa hàng thực tế, bán hàng tại chợ, ...) để đạt được KPI của tháng/Quý/Năm.

Luôn luôn có chiến lược cải thúc đẩy cải thiện doanh số, gia tăng đơn hàng

Có 03 năm kinh nghiệm làm Sale Manager/Deputy/Director lĩnh vực phần mềm như: kiotviet, misa cuk cuk, POS, App, Web,...

Từng quản lý team từ 10 người trở lên và có khả năng build team

Không có team sẵn cho new manager

Có khả năng nghe hiểu tiếng Anh hoặc tiếng Trung, giao tiếp tốt.

Chịu được áp lực công việc cao

Salary: upto 40 triệu + thưởng, trao đổi thêm về lương khi phỏng vấn, sẵn sàng offer mức lương cao hơn cho UV có năng lực

Review lương theo quy mô team. Thu nhập hàng tháng lên đến 100 triệu

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật hiện hành & các chính sách khác theo công ty

Du lịch trong và ngoài nước hàng năm

Teambuilding, thưởng lễ tết,...

