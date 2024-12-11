Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại Mediastep Software Inc
- Hồ Chí Minh:
- 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 40 - 100 Triệu
Quản lý đội ngũ bán hàng B2B & B2C
Nắm vững các kinh nghiệm từ Telesale đến Direct sale & Khả năng làm diễn giả trong workshop
Khả năng giải quyết vấn đề & xây dựng team tốt
Làm việc với Tiếp thị và Sản xuất để hiểu các tính năng và sản phẩm.
Đào tạo và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm.
Thiết kế các chương trình chạy bán hàng khác nhau (hội thảo, tiếp thị kỹ thuật số, ghé thăm cửa hàng thực tế, bán hàng tại chợ, ...) để đạt được KPI của tháng/Quý/Năm.
Luôn luôn có chiến lược cải thúc đẩy cải thiện doanh số, gia tăng đơn hàng
Với Mức Lương 40 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng quản lý team từ 10 người trở lên và có khả năng build team
Không có team sẵn cho new manager
Có khả năng nghe hiểu tiếng Anh hoặc tiếng Trung, giao tiếp tốt.
Chịu được áp lực công việc cao
Tại Mediastep Software Inc Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương theo quy mô team. Thu nhập hàng tháng lên đến 100 triệu
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật hiện hành & các chính sách khác theo công ty
Du lịch trong và ngoài nước hàng năm
Teambuilding, thưởng lễ tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mediastep Software Inc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
