Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu

Mediastep Software Inc
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại Mediastep Software Inc

Mức lương
40 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 40 - 100 Triệu

Quản lý đội ngũ bán hàng B2B & B2C
Nắm vững các kinh nghiệm từ Telesale đến Direct sale & Khả năng làm diễn giả trong workshop
Khả năng giải quyết vấn đề & xây dựng team tốt
Làm việc với Tiếp thị và Sản xuất để hiểu các tính năng và sản phẩm.
Đào tạo và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm.
Thiết kế các chương trình chạy bán hàng khác nhau (hội thảo, tiếp thị kỹ thuật số, ghé thăm cửa hàng thực tế, bán hàng tại chợ, ...) để đạt được KPI của tháng/Quý/Năm.
Luôn luôn có chiến lược cải thúc đẩy cải thiện doanh số, gia tăng đơn hàng

Với Mức Lương 40 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 03 năm kinh nghiệm làm Sale Manager/Deputy/Director lĩnh vực phần mềm như: kiotviet, misa cuk cuk, POS, App, Web,...
Từng quản lý team từ 10 người trở lên và có khả năng build team
Không có team sẵn cho new manager
Có khả năng nghe hiểu tiếng Anh hoặc tiếng Trung, giao tiếp tốt.
Chịu được áp lực công việc cao

Tại Mediastep Software Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Salary: upto 40 triệu + thưởng, trao đổi thêm về lương khi phỏng vấn, sẵn sàng offer mức lương cao hơn cho UV có năng lực
Review lương theo quy mô team. Thu nhập hàng tháng lên đến 100 triệu
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật hiện hành & các chính sách khác theo công ty
Du lịch trong và ngoài nước hàng năm
Teambuilding, thưởng lễ tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mediastep Software Inc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mediastep Software Inc

Mediastep Software Inc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 12, Toà nhà VietJet Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam

