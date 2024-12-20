Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tổ chức, quản lý HS theo phân công.

Giáo dục, định hướng cho HS trong việc học tập, hình thành nhân cách.

Phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc HS chưa thực hiện tốt nội quy.

Tổ chức, hướng dẫn HS phương pháp học tập theo phân công.

Chịu trách nhiệm về kết quả học tập của lớp và học sinh khu vực quản lý.

Thường xuyên trao đổi với CMHS về kết quả học tập, tính cách, sinh hoạt của HS để hiểu và có phương pháp giáo dục phù hợp với đối tượng.

Trao đổi với Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn về nề nếp trong học tập và sinh hoạt của Học sinh khu vựa quản lý.

Nhận trả học sinh đúng PHHS, kiểm soát ra vào đột xuất của học sinh.

Báo cáo thường xuyên về nhiệm vụ được phân công cho tổ trưởng, tổ phó.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm hoặc tương đương.

Am hiểu luật giáo dục và các quy định của ngành.

Có năng lực quản lý và giáo dục học sinh.

Có khả năng giải quyết các tình huống phát sinh trong giáo dục.

Có năng lực định hướng giúp HS tiến bộ trong học tập, nhận thức.

Dễ nhìn, tác phong chuẩn mực, gương mẫu trong sinh hoạt.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ bữa trưa tại trường

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật quy định, được Trường mua bảo hiểm tai nạn 24/24.

Chăm sóc và khám sức khỏe hằng năm

Chế độ ngày nghỉ phép: Nghỉ phép theo chính sách của trường..., nghỉ phép hè theo quy định.

Thưởng cuối niên độ, mức thưởng lên đến 3 tháng lương. Thưởng Gương mặt tiêu biểu Quý, thưởng thâm niên, Quà: 8/3, 20/11, sinh nhật, trung thu, Tết cổ truyền, ngày thành lập trường,...

Xét điều chỉnh lương dựa trên năng lực làm việc hằng năm

Tham quan/ du lịch dã ngoại, tiệc cuối năm...

Ưu đãi học phí cho con CBGVNV lên đến 100%.

Được tham dự các khóa đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng...

Cơ hội thăng tiến lên những vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin