Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Banyan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Banyan Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty TNHH Banyan Việt Nam

Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại Công Ty TNHH Banyan Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 9, 235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên quan đến sản phẩm:
Khả năng dịch thuật: dịch các thông tin sản phẩm.
Khả năng thuyết trình
Khả năng giao tiếp tốt
Hỗ trợ
Hỗ trợ Sale Manager và Brand Manager theo yêu cầu.
Hỗ trợ Bộ phận bán hàng về hàng hóa theo chỉ thị của Giám đốc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành khác (Có nhận sinh viên mới tốt nghiệp)
Yêu thích làm về sản phẩm.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ,có thể mới tốt nghiệp Đại học
Thành thạo tiếng Anh ( Nghe - Nói - Đọc - Viết), có thể dịch thuật
Thành thạo kỹ năng MS. Excel, Word, Power Point
Siêng năng, chịu khó, chi tiết trong công việc.
Có thể chịu được áp lực công việc.
Có thể đi công tác xa, nước ngoài.
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Biên phiên dịch
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành khác (Có nhận sinh viên mới tốt nghiệp)
Yêu thích làm về sản phẩm.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ,có thể mới tốt nghiệp Đại học
Thành thạo tiếng Anh ( Nghe - Nói - Đọc - Viết), có thể dịch thuật
Thành thạo kỹ năng MS. Excel, Word, Power Point
Siêng năng, chịu khó, chi tiết trong công việc.
Có thể chịu được áp lực công việc.
Có thể đi công tác xa, nước ngoài.

Tại Công Ty TNHH Banyan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Banyan Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Banyan Việt Nam

Công Ty TNHH Banyan Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: L20A-01, Tầng 20A, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

