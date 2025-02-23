Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công Ty TNHH Banyan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại Công Ty TNHH Banyan Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 9, 235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên quan đến sản phẩm:
Khả năng dịch thuật: dịch các thông tin sản phẩm.
Khả năng thuyết trình
Khả năng giao tiếp tốt
Hỗ trợ
Hỗ trợ Sale Manager và Brand Manager theo yêu cầu.
Hỗ trợ Bộ phận bán hàng về hàng hóa theo chỉ thị của Giám đốc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành khác (Có nhận sinh viên mới tốt nghiệp)
Yêu thích làm về sản phẩm.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ,có thể mới tốt nghiệp Đại học
Thành thạo tiếng Anh ( Nghe - Nói - Đọc - Viết), có thể dịch thuật
Thành thạo kỹ năng MS. Excel, Word, Power Point
Siêng năng, chịu khó, chi tiết trong công việc.
Có thể chịu được áp lực công việc.
Có thể đi công tác xa, nước ngoài.
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Biên phiên dịch
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Banyan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Banyan Việt Nam
