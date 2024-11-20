Tuyển Quản lý vận hành bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý vận hành bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE
- Hà Nội: Tầng 3, Toà Handiresco Complex, Số 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Quản lý vận hành bất động sản Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý đội ngũ cộng tác viên BĐS trên thị trường hiện đang hợp tác với công ty qua các đầu việc:
Cập nhật thông tin giỏ hàng, tình hình thị trường, cơ chế... về các sản phẩm công ty đang phân phối qua các group CTV
Phối hợp với phòng admin/dự án/pháp chế làm thủ tục đặt cọc, chuyển cọc, hỗ trợ CTV rà soát giỏ hàng khi phát sinh giao dịch
Cùng CTV theo dõi tình trạng thanh toán của khách hàng
Hỗ trợ CTV cùng khách hàng ký kết hợp đồng mua bán, nhận sổ, gửi thông tin khách hàng đến chủ đầu tư, giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng (nếu có).
Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của cộng tác viên, cung cấp phản hồi và giải pháp cải thiện năng suất.
Xây dựng các chiến lược thúc đẩy doanh thu, khuyến mãi hoặc chiến dịch marketing hỗ trợ cho đội ngũ cộng tác viên.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động và hiệu quả của cộng tác viên gửi lên ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong ngành BĐS
Cẩn thận, chỉn chu trong công việc, tác phong chuyên nghiệp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
