Tuyển Quản lý vận hành bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Toà Handiresco Complex, Số 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Quản lý đội ngũ cộng tác viên BĐS trên thị trường hiện đang hợp tác với công ty qua các đầu việc:

Cập nhật thông tin giỏ hàng, tình hình thị trường, cơ chế... về các sản phẩm công ty đang phân phối qua các group CTV

Phối hợp với phòng admin/dự án/pháp chế làm thủ tục đặt cọc, chuyển cọc, hỗ trợ CTV rà soát giỏ hàng khi phát sinh giao dịch

Cùng CTV theo dõi tình trạng thanh toán của khách hàng

Hỗ trợ CTV cùng khách hàng ký kết hợp đồng mua bán, nhận sổ, gửi thông tin khách hàng đến chủ đầu tư, giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng (nếu có).

Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của cộng tác viên, cung cấp phản hồi và giải pháp cải thiện năng suất.

Xây dựng các chiến lược thúc đẩy doanh thu, khuyến mãi hoặc chiến dịch marketing hỗ trợ cho đội ngũ cộng tác viên.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động và hiệu quả của cộng tác viên gửi lên ban lãnh đạo.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong ngành BĐS

Cẩn thận, chỉn chu trong công việc, tác phong chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 10 - 15tr/tháng + thưởng theo doanh thu của đội ngũ cộng tác viên (Trao đổi cụ thể khi pv)

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

