Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Bắc Giang

- Hà Giang

- Hải Dương

- Hoà Bình

- Hưng Yên

- Lào Cai

- Nghệ An

- Sơn La

- Thanh Hoá

- Tuyên Quang

- Yên Bái, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm của công ty đến khách hàng
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.
- Lên đơn hàng, giao hàng theo đơn, thu hồi công nợ.
- Báo cáo, họp, triển khai kế hoạch hàng tháng.
- Thực hiện các nội dung công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Địa điểm làm việc:
+ NVKD Nữ làm việc tại văn phòng : Thị Trấn Văn Giang, Hưng Yên
+ NVKD NAM làm tại Vị trí : Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Yên Bái, Lào Cai, Nghệ An, Tuyên Quang, Hà Giang

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ độ tuổi từ 23 - 35
- Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng ngành phân bón (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Chấp nhận di chuyển cho công việc
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành kinh doanh nông - lâm nghiệp.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: kinh tế, trồng trọt, bảo vệ thực vật.
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, hình thức ưa nhìn, sức khỏe tốt, chịu khó, cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: cơ bản 10 triệu/tháng + hoa hồng, Tổng thu nhập 25 - 35 triệu/tháng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).
- Thưởng cao khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tháng lương thứ 13, thưởng Lễ Tết
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi, BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Pháp luật.
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, có nhiều cơ hội để học hỏi và thăng tiến.
- Hỗ trợ các chi phí khác: hỗ trợ chi phí điện thoại, thuê nhà, chi phí công tác
- Du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh

Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 175 Lê Hồng Phong, Phường Phú Lợi, Tp. TDM, Bình Dương Thủ Dầu Một, Bình Dương

