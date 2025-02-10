Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Cao Bằng - Hà Giang, Thành phố Cao Bằng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1/ Đọc hiểu bản vẽ và triển khai thi công bản vẽ, triển khai thi công ngoài hiện trường

2/ Bóc tách khối lượng công trình, lập tiến độ, vẽ biện pháp thi công, tính toán khối lượng cho nhà thầu phụ, đề xuất vật tư...

3/ Triển khai, tổ chức, giám sát tổ đội, thi công trên công trường...

4/ Lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán công trình...

5/ Các công việc khác theo phân công của chỉ huy...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

2/ Có từ 2- 3 năm kinh nghiệm thực tế thi công ngoài hiện trường về các công trình dân dụng hoặc công nghiệp

3/ Ứng viên nam, có sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Lương từ 10 - 15 triệu tùy theo năng lực

2/ Phụ cấp: Lên Đến 30% lương tùy theo tiến độ thi công.

3/ Lương tháng 13, thưởng tết, chế độ các ngày lễ đầy đủ

4/ Đóng BHXH đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin