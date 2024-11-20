Tuyển Ngân hàng Công Ty TNHH Manulife Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Ngô Quyền

- Hải Dương ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Là đại diện của Công ty BHNT Manulife Vietnam, có cơ hội làm việc với đối tác Ngân hàng VietinBank trên toàn quốc.
- Độc quyền tư vấn nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng VietinBank giới thiệu để tư vấn về kế hoạch tài chính, giải pháp và các chương trình bảo hiểm Manulife và chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính bảo mật thông tin đối với nguồn KH này.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ, hỗ trợ cán bộ nhân viên Ngân hàng, phối hợp tổ chức các sự kiện thúc đẩy doanh số bảo hiểm tại đơn vị
- Hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng chu đáo.
- Địa điểm: Sẽ được bố trí tương tác công việc tại các chi nhánh hoặc phòng giao dịch phù hợp với nơi ở của ứng viên.
- Thời gian: 8AM – 5PM, Thứ 2 – Thứ 6

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 20-35
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tư vấn/sales, ưu tiên kinh nghiệm ngành bảo hiểm/ tài chính/ ngân hàng

Tại Công Ty TNHH Manulife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc với đối tác Ngân hàng VietinBank - Top 4 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam với mạng lưới hoạt động trên 150 chi nhánh, 1.000 phòng giao dịch toàn quốc.
- Thu nhập không giới hạn, bao gồm:
o Lương cơ bản hàng tháng: 8.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ
o Thưởng hoa hồng hấp dẫn: các khoản thưởng tháng, thưởng quý + thưởng thâm niên công tác + thưởng hoa hồng năm 2 + thưởng nóng các chương trình thi đua
- Bảo hiểm sức khỏe sau 2 tháng thử việc & hưởng trợ cấp thai sản
- Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí chuyên viên tư vấn cấp cao (IS – PIS) và các vị trí quản lí (SM - RSM - RH), xét thăng tiến 6 tháng/lần dựa trên kết quả công việc
- Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về sản phẩm bảo hiểm, nghiệp vụ tư vấn, kỹ năng mềm nâng cao.
- Cơ hội đi du lịch, hội nghị trong và ngoài nước khi đạt doanh số (Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Singapore, Dubai, Úc, …)
- Được hưởng các chương trình ưu tiên dành cho Tư vấn viên xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 75 Hoàng Văn Thái, D.7, HCM, HN: 5 Fl, CMC Tower, Duy Tan Street | Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

