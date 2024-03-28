[Hồ Chí Minh] Hưng Thịnh Việc làm Bảo Vệ - Hóc Môn 2 người Toàn thời gian cố định lương Từ 7 triệu đến 8 triệu

QUYỀN LỢI : tặng đồng phục miễn phí , môi trường làm việc không gò bó áp lực , tăng lương/ thưởng thêm khi làm việc tốt , có cơ hội thăng tiến trong công việc.

YÊU CẦU : Nam/nữ trên 18 tuổi. Có CCCD, chỉ cần hồ sơ cơ bản không công chứng, làm việc siêng năng, đúng giờ giấc.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI