[Hồ Chí Minh] Hưng Thịnh Việc làm Bảo Vệ - Hóc Môn 2 người Toàn thời gian cố định lương Từ 7 triệu đến 8 triệu

Hưng Thịnh
Ngày đăng tuyển: 28/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Hưng Thịnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Hưng Thịnh

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

CÔNG VIỆC :

 

  •  Đảm bảo an ninh cho nhân sự và tài sản của công ty
  •  Thực hiện công việc bảo vệ tại vị trí được phân công
  •  Báo cáo nếu xảy ra sự cố.

 

  • Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

 

 

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU : Nam/nữ trên 18 tuổi. Có CCCD, chỉ cần hồ sơ cơ bản không công chứng, làm việc siêng năng, đúng giờ giấc.

Tại Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI : tặng đồng phục miễn phí , môi trường làm việc không gò bó áp lực , tăng lương/ thưởng thêm khi làm việc tốt , có cơ hội thăng tiến trong công việc.

 

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hưng Thịnh

Hưng Thịnh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

