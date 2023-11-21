[Lai Châu] CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NISHU - CN ĐÀ NẴNG [Lai Châu] Nhân Viên Thị Trường 5 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường - Nhận chỉ tiêu sản lượng hàng bán - Theo dõi công nợ khách hàng - Đề xuất các chính sách bán hàng đảm bảo kế hoạch sản lượng theo mục tiêu đề ra - Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên Làm việc ngoài thị trường tại các khu vực Lai Châu

- Kinh nghiệm: Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về ngành sơn, vật liệu xây dựng - Có sức khỏe tốt, giao tiếp, khai thác thông tin và xử lý tình huống tốt. - Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, chốt sale, chịu được áp lực cao trong công việc - Có kinh nghiệm về kinh doanh từ 1 năm trở lên - Đam mê kinh doanh, có khả năng đàm phán chốt hợp đồng. - Đạt mục tiêu doanh số Công ty đề ra.

- Chế độ thưởng theo quý, năm; tiền quà các ngày Lễ, Tết, ngày thành lập Tập đoàn; hỗ trợ chi phí nghỉ dưỡng hằng năm...

- Hưởng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của Luật Lao động và của Tập đoàn