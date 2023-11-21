[Lai Châu] CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NISHU - CN ĐÀ NẴNG [Lai Châu] Nhân Viên Thị Trường 5 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NISHU - CN ĐÀ NẴNG
- Lai Châu
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường
- Nhận chỉ tiêu sản lượng hàng bán
- Theo dõi công nợ khách hàng
- Đề xuất các chính sách bán hàng đảm bảo kế hoạch sản lượng theo mục tiêu đề ra
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Làm việc ngoài thị trường tại các khu vực Lai Châu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về ngành sơn, vật liệu xây dựng
- Có sức khỏe tốt, giao tiếp, khai thác thông tin và xử lý tình huống tốt.
- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, chốt sale, chịu được áp lực cao trong công việc
- Có kinh nghiệm về kinh doanh từ 1 năm trở lên
- Đam mê kinh doanh, có khả năng đàm phán chốt hợp đồng.
- Đạt mục tiêu doanh số Công ty đề ra.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NISHU - CN ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ thưởng theo quý, năm; tiền quà các ngày Lễ, Tết, ngày thành lập Tập đoàn; hỗ trợ chi phí nghỉ dưỡng hằng năm...
- Hưởng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của Luật Lao động và của Tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NISHU - CN ĐÀ NẴNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
