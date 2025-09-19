Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Ngày đăng tuyển: 19/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TechnoPark Tower, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Vận hành các hệ thống được quản lý: theo dõi hàng ngày nhằm đảm bảo sự hoat động liên tục & ổn định của hệ thống, khắc phục sự cố khi xảy ra, đánh giá / đề xuất (hoặc phối hợp thực hiện cùng các đơn vị cung cấp) giải pháp tối ưu cho hệ thống.
• Trực tiếp tham gia quá trình xây dựng, triển khai, nâng cấp hệ thống cùng với đối tác/ nhà thầu (trong & ngoài công ty)
• Tiến hành Backup và phục hồi dữ liệu theo quy định của từng phần mềm.
• Tham gia hỗ trợ Onsite cho các cơ sở mở mới.
• Hỗ trợ người dùng ở mức độ level 1, 2
• Tham gia phối hợp với các P&L để giải quyết các vấn đề liên quan đến vận hành (quét an ninh bảo mật, rà soát tài khoản…)
• Hỗ trợ dự án trong quá trình phát triển như triển khai tính năng mới hoặc tùy chỉnh chức năng cơ bản đã có.
• Tham gia đào tạo nội bộ/hệ thống về công tác triển khai, vận hành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin
• Có kinh nghiệm kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử tính liên tục dịch vụ. Ưu tiên ứng viên đã từng làm quản trị, vận hành hệ thống cho công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: TechnoPark Tower, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hanoi, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

