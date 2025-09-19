Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
- Hà Nội: TechnoPark Tower, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Vận hành các hệ thống được quản lý: theo dõi hàng ngày nhằm đảm bảo sự hoat động liên tục & ổn định của hệ thống, khắc phục sự cố khi xảy ra, đánh giá / đề xuất (hoặc phối hợp thực hiện cùng các đơn vị cung cấp) giải pháp tối ưu cho hệ thống.
• Trực tiếp tham gia quá trình xây dựng, triển khai, nâng cấp hệ thống cùng với đối tác/ nhà thầu (trong & ngoài công ty)
• Tiến hành Backup và phục hồi dữ liệu theo quy định của từng phần mềm.
• Tham gia hỗ trợ Onsite cho các cơ sở mở mới.
• Hỗ trợ người dùng ở mức độ level 1, 2
• Tham gia phối hợp với các P&L để giải quyết các vấn đề liên quan đến vận hành (quét an ninh bảo mật, rà soát tài khoản…)
• Hỗ trợ dự án trong quá trình phát triển như triển khai tính năng mới hoặc tùy chỉnh chức năng cơ bản đã có.
• Tham gia đào tạo nội bộ/hệ thống về công tác triển khai, vận hành
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử tính liên tục dịch vụ. Ưu tiên ứng viên đã từng làm quản trị, vận hành hệ thống cho công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI