Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Vận hành các hệ thống được quản lý: theo dõi hàng ngày nhằm đảm bảo sự hoat động liên tục & ổn định của hệ thống, khắc phục sự cố khi xảy ra, đánh giá / đề xuất (hoặc phối hợp thực hiện cùng các đơn vị cung cấp) giải pháp tối ưu cho hệ thống.

• Trực tiếp tham gia quá trình xây dựng, triển khai, nâng cấp hệ thống cùng với đối tác/ nhà thầu (trong & ngoài công ty)

• Tiến hành Backup và phục hồi dữ liệu theo quy định của từng phần mềm.

• Tham gia hỗ trợ Onsite cho các cơ sở mở mới.

• Hỗ trợ người dùng ở mức độ level 1, 2

• Tham gia phối hợp với các P&L để giải quyết các vấn đề liên quan đến vận hành (quét an ninh bảo mật, rà soát tài khoản…)

• Hỗ trợ dự án trong quá trình phát triển như triển khai tính năng mới hoặc tùy chỉnh chức năng cơ bản đã có.

• Tham gia đào tạo nội bộ/hệ thống về công tác triển khai, vận hành