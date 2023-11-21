[Lai Châu] CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST [Lai Châu] Nhân viên cố vấn dịch vụ 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST
Ngày đăng tuyển: 21/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lai Châu: Đường 30 Tháng 4, Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn dịch vụ:
- Tiếp nhận nhu cầu dịch vụ và kiểm tra xe của khách hàng, phối hợp với Quản đốc xưởng đưa ra phương án sửa chữa, giá thành dịch vụ, phụ tùng để tư vấn cho khách hàng.
- Lập báo giá, lệnh sửa chữa, theo dõi tiến độ thực hiện công việc sửa chữa, tiến độ cung ứng phụ tùng, vật tư sửa chữa.
- Giám sát tiến độ công việc và thông tin thường xuyên cho khách hàng về sự thay đổi của chi phí cũng như thời gian giao xe.
- Chăm sóc khách hàng sau sửa chữa, bảo dưỡng.
- Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ phụ tùng được giao, đưa ra các đề xuất về giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xưởng.
Thực hiện báo cáo kinh doanh dịch vụ phụ tùng theo yêu cầu. Kỹ thuật bảo hành:
- Liên hệ với khách hàng về tình hình bảo hành xe và báo cáo kịp thời cho trưởng phòng.
- Nhắc khách hàng lịch bảo hành, bảo dưỡng theo định kỳ.
- Quản lý dữ liệu thông tin khách hàng và phối hợp với bộ phận CSKH truy xuất kịp thời khi cần thiết.
- Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.
- Đặt và kiểm soát lịch đặt hẹn bảo hành, sửa chữa xe.
Địa điểm: Đường 30 Tháng 4, Tổ 18, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 26 – 35, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí ô tô, cơ khí động lực, cơ điện tử.
- Có kinh nghiệm tương đương tối thiểu 1 năm trở lên - hướng dẫn, tư vấn, sửa chữa xe và cách sử dụng xe cho khách hàng tại các Đại lý ủy quyền/ Showroom dịch vụ ô tô.
- Khả năng quản lý, giám sát, đào tạo, giao tiếp và truyền đạt trong công việc tốt
- Sử dụng tốt tin học văn phòng, email, mạng xã hội.
- Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt.
- Sáng tạo, nhạy bén trong công việc.
- Khả năng bao quát, xử lý, giải quyết tình huống tốt;
- Khả năng phân tích tổng hợp và chi tiết.
- Khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe.
• Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty
• Chế độ đãi ngộ tốt, hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết, BHXH, BHYT,...
• Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn Toyota.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST

CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

