[Lai Châu] CÔNG TY KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST [Lai Châu] Nhân viên cố vấn dịch vụ 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Tư vấn dịch vụ:

- Tiếp nhận nhu cầu dịch vụ và kiểm tra xe của khách hàng, phối hợp với Quản đốc xưởng đưa ra phương án sửa chữa, giá thành dịch vụ, phụ tùng để tư vấn cho khách hàng.

- Lập báo giá, lệnh sửa chữa, theo dõi tiến độ thực hiện công việc sửa chữa, tiến độ cung ứng phụ tùng, vật tư sửa chữa.

- Giám sát tiến độ công việc và thông tin thường xuyên cho khách hàng về sự thay đổi của chi phí cũng như thời gian giao xe.

- Chăm sóc khách hàng sau sửa chữa, bảo dưỡng.

- Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ phụ tùng được giao, đưa ra các đề xuất về giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xưởng.

Thực hiện báo cáo kinh doanh dịch vụ phụ tùng theo yêu cầu. Kỹ thuật bảo hành:

- Liên hệ với khách hàng về tình hình bảo hành xe và báo cáo kịp thời cho trưởng phòng.

- Nhắc khách hàng lịch bảo hành, bảo dưỡng theo định kỳ.

- Quản lý dữ liệu thông tin khách hàng và phối hợp với bộ phận CSKH truy xuất kịp thời khi cần thiết.

- Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.

- Đặt và kiểm soát lịch đặt hẹn bảo hành, sửa chữa xe.

Địa điểm: Đường 30 Tháng 4, Tổ 18, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, Tỉnh Lai Châu