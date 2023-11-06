Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng tiềm năng Và phát triển thị trường - Tiếp Cận và Tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm tối ưu cho khách hàng - Xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng và hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng ( chăm sóc khách hàng) - Hỗ trợ giải quyết các quyền lợi khách hàng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra - Làm việc nhóm và hỗ trợ thành viên trong nhóm - Hỗ trợ các event tổ chức tại văn phòng cũng như khách hàng tham dự event - Chú trọng xây dựng thương hiệu công ty, đem đến trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho khách hàng - Tự chủ về thời gian, tự quản lý công việc và doanh thu

- Mức lương: 4.000.000 -10.000.000 + hoa hồng

- Được đào tạo toàn diện chuyên sâu về kỹ năng tiếp cận khách hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng và chốt sale (Hoàn toàn miễn phí)

- Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng vui vẻ

- Được kèm cặp, hỗ trợ nhiệt tình trong công việc

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng chỉ sau 3 tháng tham gia có thể thăng tiến lên Trưởng Nhóm Kinh doanh

- Thăng tiến sau 6 tháng nếu đủ các chỉ tiêu, năng lực, doanh số có thể thăng Tiến lên, Trưởng Ban Kinh doanh, Trưởng Kinh Doanh Khu vực

- Hưởng chính sách phúc lợi từ 15% - 65% từ đội nhóm, Ban, khu vực kinh doanh

- Chế độ thưởng Tháng, quý, năm, ngôi sao, quản lý, tăng trưởng,Challenge, memo từ công ty và cả Văn phòng kinh doanh

- Du lịch trong và ngoài nước theo chính sách đãi ngộ công ty

- Tham gia các hoạt động Hội chợ, Teambuilding, nghĩ dưỡng từ 3 -6 tháng 1 lần từ Văn Phòng Kinh Doanh