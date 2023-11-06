Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương 4 - 15 Triệu
- Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng tiềm năng Và phát triển thị trường
- Tiếp Cận và Tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm tối ưu cho khách hàng
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng và hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng ( chăm sóc khách hàng)
- Hỗ trợ giải quyết các quyền lợi khách hàng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra
- Làm việc nhóm và hỗ trợ thành viên trong nhóm
- Hỗ trợ các event tổ chức tại văn phòng cũng như khách hàng tham dự event
- Chú trọng xây dựng thương hiệu công ty, đem đến trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho khách hàng
- Tự chủ về thời gian, tự quản lý công việc và doanh thu
Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: Từ 22 Tuổi trở lên
- Trình độ: Trung cấp trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực: Marketing, tín dụng ngân hàng, tiếp viên hàng không, sale bất động sản, bán hàng online, chuyên viên dự án, Sale Siêu thị , điện máy, nhân viên kinh doanh...
- Nhiệt tình, năng động, trung thực, đam mê QUẢN LÝ KINH DOANH trong các lĩnh vực TÀI CHÍNH, BẢO HIỂM
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 4.000.000 -10.000.000 + hoa hồng
- Được đào tạo toàn diện chuyên sâu về kỹ năng tiếp cận khách hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng và chốt sale (Hoàn toàn miễn phí)
- Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng vui vẻ
- Được kèm cặp, hỗ trợ nhiệt tình trong công việc
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng chỉ sau 3 tháng tham gia có thể thăng tiến lên Trưởng Nhóm Kinh doanh
- Thăng tiến sau 6 tháng nếu đủ các chỉ tiêu, năng lực, doanh số có thể thăng Tiến lên, Trưởng Ban Kinh doanh, Trưởng Kinh Doanh Khu vực
- Hưởng chính sách phúc lợi từ 15% - 65% từ đội nhóm, Ban, khu vực kinh doanh
- Chế độ thưởng Tháng, quý, năm, ngôi sao, quản lý, tăng trưởng,Challenge, memo từ công ty và cả Văn phòng kinh doanh
- Du lịch trong và ngoài nước theo chính sách đãi ngộ công ty
- Tham gia các hoạt động Hội chợ, Teambuilding, nghĩ dưỡng từ 3 -6 tháng 1 lần từ Văn Phòng Kinh Doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
