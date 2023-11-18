Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC
Ngày đăng tuyển: 18/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Thuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm trước QLKV, TPKD, GĐKD về kết quả kinh doanh của địa bàn đang phụ trách.
- Làm báo cáo về doanh số, báo cáo về khách hàng theo mẫu.
- Đi thị trường giới thiệu sản phẩm.
- Làm bảng thống kê hàng tháng về số lượng hàng bán tại địa bàn.
- Lập, phân bổ kế hoạch bán hàng.
- Thu thập thông tin từ phía khách hàng để có cách tiếp thị hiệu quả.
- Thu thập thông tin, giá cả thị trường sản phẩm của công ty và đối thủ cạnh tranh.
- Tuân theo sự chỉ đạo của QLKV, TPKD, GĐKD.
- Bán hàng đúng tuyến, đúng địa bàn được giao.
Địa chỉ làm việc: làm ngoài thị trường, tìm kiếm đại lý, nhà phân phối, quầy thuốc giới thiệu sản phẩm tại khu vực Ninh Thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, hoạt bát
- Có kinh nghiệm làm dược là một lợi thế trung thực
- Có kỹ năng giao tiếp

Tại CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

  • Được du lịch 1-2 lần/ năm
  • quà mừng sinh nhật
  • Được tham gia đóng BHXH
  • Có điều kiện để phát triển, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC

CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

