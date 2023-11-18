Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC
- Ninh Thuận
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm trước QLKV, TPKD, GĐKD về kết quả kinh doanh của địa bàn đang phụ trách.
- Làm báo cáo về doanh số, báo cáo về khách hàng theo mẫu.
- Đi thị trường giới thiệu sản phẩm.
- Làm bảng thống kê hàng tháng về số lượng hàng bán tại địa bàn.
- Lập, phân bổ kế hoạch bán hàng.
- Thu thập thông tin từ phía khách hàng để có cách tiếp thị hiệu quả.
- Thu thập thông tin, giá cả thị trường sản phẩm của công ty và đối thủ cạnh tranh.
- Tuân theo sự chỉ đạo của QLKV, TPKD, GĐKD.
- Bán hàng đúng tuyến, đúng địa bàn được giao.
Địa chỉ làm việc: làm ngoài thị trường, tìm kiếm đại lý, nhà phân phối, quầy thuốc giới thiệu sản phẩm tại khu vực Ninh Thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, hoạt bát
- Có kinh nghiệm làm dược là một lợi thế trung thực
- Có kỹ năng giao tiếp
Tại CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
- Được du lịch 1-2 lần/ năm
- quà mừng sinh nhật
- Được tham gia đóng BHXH
- Có điều kiện để phát triển, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
