Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY DƯỢC TÂM PHÚC làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm trước QLKV, TPKD, GĐKD về kết quả kinh doanh của địa bàn đang phụ trách.

- Làm báo cáo về doanh số, báo cáo về khách hàng theo mẫu.

- Đi thị trường giới thiệu sản phẩm.

- Làm bảng thống kê hàng tháng về số lượng hàng bán tại địa bàn.

- Lập, phân bổ kế hoạch bán hàng.

- Thu thập thông tin từ phía khách hàng để có cách tiếp thị hiệu quả.

- Thu thập thông tin, giá cả thị trường sản phẩm của công ty và đối thủ cạnh tranh.

- Tuân theo sự chỉ đạo của QLKV, TPKD, GĐKD.

- Bán hàng đúng tuyến, đúng địa bàn được giao.

Địa chỉ làm việc: làm ngoài thị trường, tìm kiếm đại lý, nhà phân phối, quầy thuốc giới thiệu sản phẩm tại khu vực Ninh Thuận