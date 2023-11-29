Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Công ty Cổ phần AR làm việc tại Tây Ninh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại Công ty Cổ phần AR
- Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Chăm sóc các hệ thống đại lý đã có sẵn.
- Tìm kiếm khách hàng mới.
- Thăm viếng các điểm bán, đại lý, nhà phân phối tròng kính, thiết bị phòng lab...
- Trao đổi thông tin đơn hàng, cập nhật tình hình giao hàng, kiểm tra và triển khai các chương trình bán hàng.
- Lập kế hoạch để tăng cường doanh số.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
- Nghiên cứu sản phẩm về tròng kính, thiết bị phòng lab...
- Kiểm soát công nợ khách hàng
- Đi thị trường ở các tỉnh thành
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên Nam ứng viên có thể nhận việc ngay.
- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng trong FMCG, thời trang, các mặt hàng cao cấp (Đối với sinh viên vừa tốt nghiệp, phù hợp sẽ được đào tạo kỹ năng bán hàng và sản phẩm).
- Tự tin, khả năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn
- Tác phong chuyên nghiệp, nắm bắt công việc nhanh
- Trung thực và định hướng phát triển nghề Sales.
- Ưu tiên ứng viên ở các tỉnh, có thể đi công tác tỉnh
Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì
-Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.
- Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước.
- Mua hàng tiêu chuẩn: theo quy định Công Ty.
- Thưởng thành tích năm.
- Hoa hồng theo chính sách hoa hồng của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI