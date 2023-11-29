Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Công ty Cổ phần AR làm việc tại Tây Ninh thu nhập Từ 8 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Chăm sóc các hệ thống đại lý đã có sẵn.

- Tìm kiếm khách hàng mới.

- Thăm viếng các điểm bán, đại lý, nhà phân phối tròng kính, thiết bị phòng lab...

- Trao đổi thông tin đơn hàng, cập nhật tình hình giao hàng, kiểm tra và triển khai các chương trình bán hàng.

- Lập kế hoạch để tăng cường doanh số.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

- Nghiên cứu sản phẩm về tròng kính, thiết bị phòng lab...

- Kiểm soát công nợ khách hàng

- Đi thị trường ở các tỉnh thành