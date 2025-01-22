Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Quản lý

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Vincom Center Dong Khoi Tower, 72 Le Thanh Ton Str., District 1, HCMC, Quận 1, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thiết kế
Phụ trách, kiểm soát công tác thiết kế lĩnh vực Điện – Đo lường – Điều khiển.
Hỗ trợ Ban Giám đốc dự án trong việc đề xuất, đánh giá lựa chọn giải pháp điện động lực, điều khiển và đo lường tối ưu cho dự án. Trực tiếp giám sát và tổ chức đánh giá các giải pháp thiết kế từ giai đoạn TKCS cho đến thiết kế bản vẽ thi công lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
Kiểm soát, xác nhận trước khi trình Ban Giám đốc dự án, Ban lãnh đạo công ty phê duyệt tài liệu thiết kế đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn dự án và quy định trong hợp đồng tư vấn.
Phối hợp với Ban QLDA công tác kỹ thuật thuộc lĩnh vực Điện – Đo lường – Điều khiển khi mời thầu.
Theo dõi, đánh giá và đôn đốc tiến độ thi công nhắm đảm bảo đạt hoặc vượt tiến độ đề ra.
2. Giai đoạn thực hiện đầu tư, thi công xây lắp
Phụ trách giám sát kiểm tra hiện trường thi công, trực tiếp giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực Điện – Đo lường – Điều khiển trong giai đoạn xây dựng.
Phê duyệt các tài liệu thi công xây dựng, biện pháp thi công, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ hoàn công lĩnh vực phụ trách.
Chủ trì, kiểm soát các công tác giám sát gia công tại xưởng các công việc thuộc phạm vi phụ trách.
Chịu trách nhiệm điều phối các vấn đề công việc hiện trường, nhanh chóng khắc phục khi phát hiện ra vấn đề.
3. Giai đoạn hoàn thành xây lắp và bàn giao công trình
Kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác thi công, chất lượng công trình theo thiết kế được duyệt.
Chủ trì lập hồ sơ thanh toán, quyết toán và nghiệm thu lĩnh vực phụ trách.
Chủ trì lập, quản lý hồ sơ trong phạm vi lĩnh vực quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
- > 10 năm kinh nghiệm mảng Điện, Điều khiển
- > 3 năm kinh nghiệm quản lý ở cấp tương đương.
Kỹ năng:
- Có kiến thức về quản lý dự án, thi công dự án xây lắp nhà máy
- Thông thạo luật Xây dựng, Đấu thầu, Đầu tư, các quy trình pháp lý trong việc triển khai và thi công dự án
- Có kỹ năng quản lý, điều hành, tổ chức công việc.
- Có kinh nghiệm về kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, xử lý kỹ thuật hiện trường.
- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành
- Có khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và diễn giải vấn đề; Tính chủ động, trung thực, cần thận và tinh thần trách nhiệm cao
Năng lực chuyên môn:
- Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Kỹ thuật điện, Hệ thống điện, Tự động hóa.
- Ngoại ngữ: có khả năng đọc hiểu tốt tiếng Anh. Có khả năng giao tiếp Tiếng Trung là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13 và thưởng hoa hồng, thưởng dự án.
Quà chào mừng nhân sự mới, quà thưởng lễ tết.
Bảo hiểm (sức khỏe, nhân thọ).
Ưu đãi vay ngân hàng với lãi suất thấp.
Văn phòng làm việc hạng A.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5A, khu văn phòng – Tòa nhà Century Tower, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

