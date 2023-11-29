Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS làm việc tại Tây Ninh thu nhập Đến 8 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN TẠI LANGMASTER :

Giảng dạy/Đào tạo:

- Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp trực tuyến 1 kèm 1 cho học viên qua một trong các nền tảng: Skype, Zoom,...

- Giảng dạy theo giáo trình có sẵn. Khuyến khích giảng viên tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh, tối ưu hoá chương trình học phù hợp với học viên.

- Chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tập.

- Thời lượng 1 lớp học: 60p/ buổi, 3 buổi/ tuần. Dạy tối thiểu 6h/ tuần (Theo từng học viên đến cuối chặng 36 - 72 buổi).

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.