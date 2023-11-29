Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS làm việc tại Tây Ninh thu nhập Đến 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 29/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS

Mức lương
Đến 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Đến 8 Triệu

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN TẠI LANGMASTER :

Giảng dạy/Đào tạo:

- Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp trực tuyến 1 kèm 1 cho học viên qua một trong các nền tảng: Skype, Zoom,...

- Giảng dạy theo giáo trình có sẵn. Khuyến khích giảng viên tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh, tối ưu hoá chương trình học phù hợp với học viên.

- Chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tập.

- Thời lượng 1 lớp học: 60p/ buổi, 3 buổi/ tuần. Dạy tối thiểu 6h/ tuần (Theo từng học viên đến cuối chặng  36 - 72 buổi).

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 

- Chứng chỉ TOEIC ≥ 900, IELTS ≥ 7.0

- Hoặc Bằng Đại học Cử nhân Ngôn ngữ/Sư phạm Anh/Biên phiên dịch loại khá trở lên

- Ưu tiên ứng viên đã từng đi giảng dạy/có kinh nghiệm đào tạo.

Kỹ năng:

- Khả năng phát âm tốt.

- Yêu thích công việc chia sẻ, đào tạo & phát triển con người.

- Khả năng giao tiếp tốt và khuyến khích học viên nói tiếng Anh.

Thái độ, tố chất:

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

- Nhanh nhẹn, chủ động.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân, tham gia quá trình huấn luyện để đảm bảo yêu cầu.

Ngoại hình: Ưa nhìn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Mức lương giảng dạy khóa 1-1: 100,000 VNĐ/giờ 
 
Các chính sách:

Giáo trình giảng dạy có sẵn 100%
Thương hiệu giáo dục 13 năm với môi trường học tập & phát triển không ngừng
Được dẫn dắt bởi các TOT có bằng cấp quốc tế, ít nhất 6 năm kinh nghiệm giảng dạy
Được làm việc tại nhà, không cần đi lại, chủ động sắp xếp lịch làm việc.
Chương trình đào tạo bài bản về các kỹ năng chuyên môn: các phương pháp giáo dục tiên tiến được thế giới công nhận, các kỹ năng quản trị lớp học, tư duy và tâm lý học ứng dụng,...
Nguồn học viên dồi dào, thu nhập ổn định, hấp dẫn.
Thời gian làm việc chủ động, linh hoạt
Cơ chế lương thưởng & lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cơ hội được thử sức nhiều vị trí khác nhau: giảng viên Offline Part-time, Full-time, chuyên viên đào tạo giảng viên,  quản lý giáo viên/trợ giảng... với mức rate lên đến 30.000.000 VNĐ/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 30, ngách 2, ngõ 76, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

