Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Tây Nguyên
- Đồng Nai
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Bà Rịa
- Vũng Tàu
- Tây Ninh
- Bình Dương, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Làm việc tại thị trường các tỉnh Tây Nguyên: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai
- Miền Đông các tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam tốt nghiệp chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Nông nghiệp, hoặc Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting...
- Có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành thuốc BVTV, làm vị trí trưởng vùng hoặc tương đương ít nhất 1 - 2 năm
- Am hiểu kinh doanh, quản lý kinh doanh, có mối quan hệ với khách hàng tốt.
- Trung thực, có trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + thưởng theo doanh số (10-30 triệu) tùy vào khả năng của từng nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
