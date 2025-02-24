Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Tây Nguyên

- Đồng Nai

- Bình Phước

- Bình Thuận

- Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Tây Ninh

- Bình Dương, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Làm việc tại thị trường các tỉnh Tây Nguyên: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai
- Miền Đông các tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tốt nghiệp chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Nông nghiệp, hoặc Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting...
- Có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành thuốc BVTV, làm vị trí trưởng vùng hoặc tương đương ít nhất 1 - 2 năm
- Am hiểu kinh doanh, quản lý kinh doanh, có mối quan hệ với khách hàng tốt.
- Trung thực, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + thưởng theo doanh số (10-30 triệu) tùy vào khả năng của từng nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 76 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

