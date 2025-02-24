Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Tây Nguyên - Đồng Nai - Bình Phước - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu - Tây Ninh - Bình Dương, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Làm việc tại thị trường các tỉnh Tây Nguyên: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai

- Miền Đông các tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tốt nghiệp chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Nông nghiệp, hoặc Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting...

- Có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành thuốc BVTV, làm vị trí trưởng vùng hoặc tương đương ít nhất 1 - 2 năm

- Am hiểu kinh doanh, quản lý kinh doanh, có mối quan hệ với khách hàng tốt.

- Trung thực, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + thưởng theo doanh số (10-30 triệu) tùy vào khả năng của từng nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin