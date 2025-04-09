Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15 tòa CIC, 2/219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy - Tây Ninh, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Khảo sát quy trình nghiệp vụ tại các bệnh viện, phòng khám để thu thập yêu cầu triển khai phần mềm.

Hỗ trợ phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp.

Cài đặt, cấu hình phần mềm y tế (HIS, LIS, PACS, EMR,...) theo yêu cầu của khách hàng.

Thử nghiệm, kiểm tra chất lượng hệ thống trước khi bàn giao.

Hướng dẫn và đào tạo nhân viên y tế sử dụng phần mềm.

Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.

Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định sau khi triển khai.

Thực hiện các nâng cấp hoặc bảo trì hệ thống khi cần thiết.

Hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố, và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Chuẩn bị tài liệu liên quan đến quá trình triển khai, hướng dẫn sử dụng và báo cáo tiến độ.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, hoặc các ngành liên quan.

Có từ 06 tháng kinh nghiệm triển khai phần mềm IT, ưu tiên trong lĩnh vực y tế.

Sinh viên mới tốt nghiệp có kiến thức nền tảng vững có thể được xem xét.

Hiểu biết cơ bản về các hệ thống phần mềm y tế như HIS, LIS, PACS, EMR, hoặc tương tự.

Có kỹ năng sử dụng và xử lý cơ sở dữ liệu (SQL là một lợi thế).

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm việc với khách hàng và đội ngũ nội bộ.

Tư duy giải quyết vấn đề và xử lý tình huống nhanh nhạy.

Tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng học hỏi và làm việc dưới áp lực.

Sẵn sàng đi triển khai các khu vực tỉnh thành trong cả nước.

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 8-13tr/tháng

Thời gian làm việc: 8h-17h30, nghỉ trưa 1,5h (12h – 13h30) từ thứ 2 - thứ 6

13 tháng lương + thưởng lễ tết; xét tăng lương hàng năm (2 lần/ năm)

Du lịch hàng năm, team building hàng tháng/quý

Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước

Gói bảo hiểm sức khỏe BSH

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Môi trường flat trẻ trung, thoải mái

Là một phần của dự án tiềm năng, thử thách nhưng không kém phần thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.