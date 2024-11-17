Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Trảng Bàng

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Phát triển kinh doanh:
- Chịu trách nhiệm cho các mục tiêu: vận hành, kinh doanh, chi phí, dịch vụ khách hàng của một Bưu cục.
- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng cho Bưu cục và cho từng nhân viên dựa trên các chỉ tiêu được giao nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, tỉ trọng từng lớp khách hàng.
- Triển khai thực hiện KPIs, phát triển kinh doanh, mở rộng thị phần kinh doanh trong khu vực
- Tìm kiếm khách hàng mới để phát triển kinh doanh Bưu cục.
- Chăm sóc, giữ chân khách hàng hiện có.
- Được đo lường sự thành công bằng các chỉ số: phát triển thị trường, tăng doanh thu - sản lượng, chất lượng vận hành, chất lượng và năng suất lao động; chi phí Bưu cục
2. Vận hành:
- Đảm bảo vận hành ổn định, đạt các chỉ số vận hành được giao.
- Toàn bộ nhân viên thực hiện đúng quy trình, đạt tỉ lệ giao/lấy/trả hàng đúng hạn.
- Báo cáo cho Quản lý khu vực (AM).
3. Nhân sự:
- Điều hành bộ máy nhân sự Bưu cục.
- Xử lý các sự cố, khiếu nại phát sinh tại Bưu cục.
- Quy mô nhân sự: 10-15 nhân sự.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Chịu được áp lực và cường độ công việc cao
- Sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng thay đổi (willing to learn & willing to change)
- Sẵn sàng thay đổi nơi làm việc/sinh sống
- Thành thạo Excel/Google Sheet (có thể sử dụng được hàm thống kê, hàm điều kiện, pivot và trình bày chart)
- Kỹ năng phân tích dữ liệu (logical thinking & analytical thinking)
- Kỹ năng giao tiếp

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển trở thành Quản lý khu vực/ Phó Giám Đốc Vùng/ Giám Đốc Vùng
Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định của nhà nước
Quà tặng, thưởng vào ngày ngày Lễ, Tết
Môi trường linh hoạt, nhiều cơ hội để trau dồi kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

