Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập 11 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- Số 79, đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 3, phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Số 97 Nguyễn Trung Trực, Long Hoa, Hòa Thành, Tây Ninh

- Số 36 Lộc Du 1, kp.Lộc Du, Trảng Bàng, Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.
Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady)
Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác viên bán hàng
Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.
Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.
Nơi làm việc: Các cửa hàng của công ty tại tỉnh Tây Ninh
- CH CMT8: Số 79 Cách Mạng Tháng 8, khu phố 3, phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
- CH Hòa Thành: Số 97 Nguyễn Trung Trực, phường Long Hoa, Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
- CH Trảng Bàng: Số 36 Lộc Du 1, khu phố Lộc Du, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Độ tuổi từ 20 đến 28
Tốt nghiệp THPT trở lên các chuyên ngành
Không cần kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tạo
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Không có hình xăm trên người.

Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG: Tổng thu nhập: từ 11,000,000 - 14,000,000 VNĐ.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên: 4 năm, 8 năm, 12 năm.
Tham quan nghỉ mát hàng năm
12 ngày phép/năm và được tăng thêm theo thâm niên gắn bó.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng).
Nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

