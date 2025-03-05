Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Thu nhập hấp dẫn Thưởng quý , năm theo chỉ tiêu công ty đặt ra. Đánh giá, tăng lương, thưởng theo năng lực làm việc. Tham gia đầy đủ các chính sách BHYT, BHXH khi ký Hợp đồng lao động chính thức., Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Chuẩn bị hàng hóa xuất đi cho khách hàng: Kiểm đếm đúng chủng loại, số lượng và thông tin giao hàng từ phòng Kinh doanh

Sắp xếp hàng hóa trong kho lên kệ theo phân khu riêng biệt, đảm bảo giữ gìn vệ sinh kho Vaccine luôn gọn hàng sạch sẽ, tiến hành làm vệ sinh đinh kỳ theo kế hoạch.

Chịu trách nhiệm về hàng hóa, tài sản trong kho.

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.

Tham gia xây dựng quy trình vận hành kho để đạt hiệu quả tối ưu.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp Dược trở lên

Có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm vị trí tương đương

Cẩn thận, Trung thực

Sử dụng máy tính thành thạo

Hiểu biết về quy trình vận hành kho, hàng hóa, vật tư kho, đặc biệt là về dược phẩm là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 11 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin