Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 95 Triệu

Mức lương 7 - 95 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên ...và 11 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, kiểm đếm hàng về Kho vào các khu vực theo quy định

Kiểm tra tình trạng và xử lý các đơn hàng bị từ chối/ hoàn trả về kho phân loại.

Xử lý những phát sinh của từng đơn hàng trong quá trình vận hành.

Báo cáo, tiếp nhận email, xử lý khiếu nại từ khách hàng

Phân chia tuyến giao cho nhân viên giao nhận và báo cáo đến cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ THPT

Có sức khỏe và có khả năng nắm bắt nhanh

Có tính trung thực, cẩn thận, chăm chỉ trong công việc

Có khả năng làm việc xoay ca

Tin học văn phòng để làm báo cáo (Word, Excel, Email...)

Quyền Lợi

Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng (thưởng theo chính sách công ty)

Chế độ 14 ngày phép/ năm và 6 ngày phép ốm/năm

Phụ cấp ăn trưa

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Đánh giá, xét tăng lương và thưởng năng suất hàng năm

Cơ hội được đào tạo bài bản, cơ hội tăng lương theo năng lực

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ

Cách Thức Ứng Tuyển

