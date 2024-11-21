Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 95 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Mức lương
7 - 95 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên ...và 11 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 95 Triệu
Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, kiểm đếm hàng về Kho vào các khu vực theo quy định
Kiểm tra tình trạng và xử lý các đơn hàng bị từ chối/ hoàn trả về kho phân loại.
Xử lý những phát sinh của từng đơn hàng trong quá trình vận hành.
Báo cáo, tiếp nhận email, xử lý khiếu nại từ khách hàng
Phân chia tuyến giao cho nhân viên giao nhận và báo cáo đến cấp quản lý
Với Mức Lương 7 - 95 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ THPT
Có sức khỏe và có khả năng nắm bắt nhanh
Có tính trung thực, cẩn thận, chăm chỉ trong công việc
Có khả năng làm việc xoay ca
Tin học văn phòng để làm báo cáo (Word, Excel, Email...)
Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng (thưởng theo chính sách công ty)
Chế độ 14 ngày phép/ năm và 6 ngày phép ốm/năm
Phụ cấp ăn trưa
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Đánh giá, xét tăng lương và thưởng năng suất hàng năm
Cơ hội được đào tạo bài bản, cơ hội tăng lương theo năng lực
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
