Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công ty cổ phần Người Bạn Vàng làm việc tại Tây Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu

NGƯỜI BẠN VÀNG là CÔNG TY ĐỐI TÁC của PNJ - Chuỗi Mua Bán Đồ Hiệu (kim cương, đồng hồ cao cấp, túi xách hàng hiệu) và Cầm Đồ trong PNJ...

Các bạn Giao Dịch Viên sẽ làm việc bên trong cửa hàng trang sức PNJ ở tất cả các quận Hồ Chí Minh. Công việc chính của Giao Dịch Viên (mảng Cầm Đồ) bao gồm:

- Hoàn thành tối thiểu 80% KPI hằng tháng ;

- Tìm kiếm KH, tư vấn, thuyết phục KH về dịch vụ cầm cố.

- Hỗ trợ khách hàng trong dịch vụ Kiểm Định, Thu Mua kim cương, túi xách hàng hiệu; Định giá sản phẩm, niêm phong bảo quản tài sản

- Các bước để hoàn tất 1 giao dịch cầm cố cho khách: Đón tiếp khách -> Nhận sản phẩm kiểm tra (có công cụ hỗ trợ) -> Định giá sản phẩm -> Tư vấn, thuyết phục ->Hỗ trợ làm hợp đồng -> Hỗ trợ khách đóng lãi, chuộc, chăm sóc khách hàng...

- Thực hiện giao dịch với với khách hàng tại phòng Giao dịch chính và các điểm Giao dịch lân cận