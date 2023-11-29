Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công ty cổ phần Người Bạn Vàng làm việc tại Tây Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Công ty cổ phần Người Bạn Vàng
- Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
NGƯỜI BẠN VÀNG là CÔNG TY ĐỐI TÁC của PNJ - Chuỗi Mua Bán Đồ Hiệu (kim cương, đồng hồ cao cấp, túi xách hàng hiệu) và Cầm Đồ trong PNJ...
Các bạn Giao Dịch Viên sẽ làm việc bên trong cửa hàng trang sức PNJ ở tất cả các quận Hồ Chí Minh. Công việc chính của Giao Dịch Viên (mảng Cầm Đồ) bao gồm:
- Hoàn thành tối thiểu 80% KPI hằng tháng ;
- Tìm kiếm KH, tư vấn, thuyết phục KH về dịch vụ cầm cố.
- Hỗ trợ khách hàng trong dịch vụ Kiểm Định, Thu Mua kim cương, túi xách hàng hiệu; Định giá sản phẩm, niêm phong bảo quản tài sản
- Các bước để hoàn tất 1 giao dịch cầm cố cho khách: Đón tiếp khách -> Nhận sản phẩm kiểm tra (có công cụ hỗ trợ) -> Định giá sản phẩm -> Tư vấn, thuyết phục ->Hỗ trợ làm hợp đồng -> Hỗ trợ khách đóng lãi, chuộc, chăm sóc khách hàng...
- Thực hiện giao dịch với với khách hàng tại phòng Giao dịch chính và các điểm Giao dịch lân cận
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm việc ca xoay: Ca 1: 8h30 - 16h30, Ca 2: 16h - 20h30, mỗi tuần OFF 01 ngày, FULL 01 ngày.
- Độ tuổi: từ 20 tuổi đến 28 tuổi
- Có ngoại hình ưa nhìn.
- Sử dụng Tin học văn phòng cơ bản.
- Yêu thích làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.
- Có kinh nghiệm 1 năm làm tư vấn bán hàng.
- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, chăm sóc, thuyết phục khách hàng tốt.
Tại Công ty cổ phần Người Bạn Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng 100% lương cứng trong thử việc
- Thu nhập: 9-20 triệu (lương cứng từ 6,5 triệu đến 8 triệu + thưởng)
- Có chế độ Bảo hiểm Xã hội, BHYT
- Lương tháng 13
- Thưởng cuối năm
- Hoạt động Team-Building và các hoạt động hàng tuần, hàng tháng..
- Được đào tạo từ đầu về tài chính, dịch vụ khách hàng, trang sức, các kỹ năng mềm cần thiết khác...
- Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
- Môi trường: xây dựng trên giá trị Tin Cậy - Tận Tâm - Thân Thiện. Đồng nghiệp trẻ, năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Người Bạn Vàng
