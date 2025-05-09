Tuyển Affiliate Marketing CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Affiliate Marketing Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
- Hà Nội: 130
- 132, Đường Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Affiliate Marketing Với Mức Lương 10 - 22 Triệu
Tìm kiếm những Publishers tiềm năng (cá nhân/công ty sở hữu kênh TikTok, YouTube, Web, App có traffic đều có thể hợp tác).
Hướng dẫn Publishers cách “kiếm tiền từ traffic”
Làm việc chéo với team Brand & Campaign để cập nhật các chương trình hoa hồng và chương trình thưởng cho Publishers
Tối ưu – phân tích – triển khai – báo cáo performance của Publishers do mình quản lý.
Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức, hiểu biết về mô hình traffic CPI, CPR, CPQL trong Mobile App, Finance.
Giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán thương lượng tốt.
Tiếng anh tốt là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hơn 20 loại phúc lợi khác nhau như: ăn trưa, gửi xe, laptop, điện thoại, thưởng lễ tết và các ngày đặc biệt trong năm,…
Team Building, Happy Month, Happy Hour
Chăm sóc sức khoẻ: Bảo hiểm theo Luật, bảo hiểm PTI cộng thêm
Cơ chế đánh giá và vinh danh thưởng định kỳ hàng tháng rõ ràng minh bạch, hấp dẫn.
Bonus tháng 13, thưởng nóng, thưởng vượt KPIs,….
