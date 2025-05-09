Tuyển Affiliate Marketing CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

Affiliate Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Affiliate Marketing Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 130

- 132, Đường Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Affiliate Marketing Với Mức Lương 10 - 22 Triệu

Tìm kiếm những Publishers tiềm năng (cá nhân/công ty sở hữu kênh TikTok, YouTube, Web, App có traffic đều có thể hợp tác).
Hướng dẫn Publishers cách “kiếm tiền từ traffic”
Làm việc chéo với team Brand & Campaign để cập nhật các chương trình hoa hồng và chương trình thưởng cho Publishers
Tối ưu – phân tích – triển khai – báo cáo performance của Publishers do mình quản lý.

Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong mảng Digital Marketing, Affiliate Marketing.
Có kiến thức, hiểu biết về mô hình traffic CPI, CPR, CPQL trong Mobile App, Finance.
Giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán thương lượng tốt.
Tiếng anh tốt là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10M - 16M + thưởng KPI. Tổng thu nhập đạt 22M - 50M/tháng
Hơn 20 loại phúc lợi khác nhau như: ăn trưa, gửi xe, laptop, điện thoại, thưởng lễ tết và các ngày đặc biệt trong năm,…
Team Building, Happy Month, Happy Hour
Chăm sóc sức khoẻ: Bảo hiểm theo Luật, bảo hiểm PTI cộng thêm
Cơ chế đánh giá và vinh danh thưởng định kỳ hàng tháng rõ ràng minh bạch, hấp dẫn.
Bonus tháng 13, thưởng nóng, thưởng vượt KPIs,….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

