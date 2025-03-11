Tuyển Affiliate Marketing CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Affiliate Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Affiliate Marketing Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Affiliate Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và xây dựng mạng lưới Publisher (KOLs/KOLs, influencers), cộng đồng CTV, đối tác phát triển cho sàn thương mại điện tử.
Lập kế hoạch và vận hành các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thông qua kênh CTV. Phối hợp với bộ phận marketing phát triển các chiến dịch truyền thông hỗ trợ thúc đẩy hoạt động Affiliate.
Xây dựng chính sách, tài liệu hướng dẫn, thông tin chương trình bán hàng và các chiến dịch truyền thông phù hợp với đội ngũ Publisher, MGM, CTV;
Theo dõi chỉ số, đánh giá hiệu quả bán hàng qua kênh Thương mại điện tử, đề xuất các giải pháp cải thi.
Nghiên cứu tệp khách hàng mục tiêu, nghiên cứu sản phẩm, để đưa ra các đề xuất phát triển cho kênh Affiliate..
Thực hiện các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Marketing/ Ecommerce/ Quản trị kinh doanh...;
Có kinh nghiệm phát triển kinh doanh mạng lưới. Mạnh trong việc xây dựng hệ thống CTV;
Có khả năng xây dựng, quản trị cộng đồng Publisher, MGM, CTV;
Hiểu biết về ngành dược - mỹ phẩm, TPCN là 1 lợi thế;
Có khả năng giao tiếp, đàm phán, trong việc kết nối, xây dựng hệ thống;
Nhanh nhẹn, tự tin, sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15 triệu+ Lương hiệu suất + Hoa hồng
Môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Review lương định kỳ 1 năm/1 lần hoặc theo hiệu quả công việc.
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, quản lý trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành thực chiến trong lĩnh vực Sale/CSKH/Marketing.
Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Được khuyến khích đề xuất những ý tưởng sáng tạo, dự án mới
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party....
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 71 TT1 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

