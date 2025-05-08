Tuyển Affiliate Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Tuyển Affiliate Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Affiliate Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Affiliate Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/15

- 43/17 Đường số 38, KP. 1, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Affiliate Marketing Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Lên kế hoạch, chiến lược và phụ trách phát triển kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.
Tìm kiếm và xây dựng mạng lưới Publisher (KOLs/KOCs, influencers), Cộng đồng Cộng tác viên, đối tác phát triển cho sàn thương mại điện tử.
Lập kế hoạch và vận hành các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thông qua kênh Cộng tác viên. Phối hợp với bộ phận marketing phát triển các chiến dịch truyền thông hỗ trợ thúc đẩy hoạt động Affiliate.
Xây dựng chính sách, tài liệu hướng dẫn, thông tin chương trình bán hàng và các chiến dịch truyền thông phù hợp với đội ngũ Publisher, MGM, Cộng Tác Viên.
Theo dõi chỉ số, đánh giá hiệu quả bán hàng qua kênh Thương mại điện tử, đề xuất các giải pháp cải thiện.
Nghiên cứu tệp khách hàng mục tiêu, nghiên cứu sản phẩm, để đưa ra các đề xuất phát triển cho kênh Affiliate.
Theo dõi và báo cáo hoạt động affiliate & co-marketing của đối thủ để triển khai các chương trình phù hợp với nền tảng thương mại điện tử.
Đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong team và có kế hoạch phân bổ công việc phù hợp.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CEO.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh...
Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch Affiliate marketing.
Có khả năng xây dựng, quản trị cộng đồng Publisher, MGM, Cộng Tác Viên.
Am hiểu tệp khách hàng B2B là một lợi thế. Ưu tiên từng làm việc tại các sàn thương mại điện tử.
Hiểu biết về ngành hàng tiêu dùng và ngành mỹ phẩm, làm đẹp.
Có khả năng giao tiếp, đàm phán, kết nối và xây dựng hệ thống.
Có kiến thức và hiểu biết về kinh doanh online.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận
Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng và chính sách khích lệ nhân sự.
Thưởng các dịp lễ tết, 20/10, 08/03.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Khu văn phòng Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

