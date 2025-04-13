Tuyển Affiliate Marketing Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Affiliate Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Affiliate Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 70 đường số 51, phương An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Affiliate Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nghiên cứu nắm bắt thông tin thị trường Affiliate, nghiên cứu sản phẩm, tệp khách hàng mục tiêu & đối thủ cạnh tranh để phát triển mạng lưới Affiliate cho thương hiệu
Phát triển các chiến lược nội dung affiliate dựa trên hành vi của người dùng, hiểu biết về ngành hàng, dòng sản phẩm và những yếu tố liên quan.
Chịu trách nhiệm phát triển và Lập kế hoạch doanh thu - chi phí cho từng mạng lưới Affiliate (Publisher/KOLs/KOCs, Agency, MCN,..).
Đàm phán và quản lý hợp đồng với các đối tác liên kết, đảm bảo các điều khoản có lợi cho cả hai bên và phù hợp với mục tiêu của công ty.
Nắm bắt xu hướng nội dung Tiktok, hợp tác và đề xuất các ý tưởng phát triển cho kênh Affiliate.
Xây dựng chính sách, tài liệu hướng dẫn, thông tin chương trình bán hàng và các chiến dịch truyền thông phù hợp với đội ngũ KOL/KOC, người sáng tạo và đối tác liên kết
Phối hợp làm việc với các phòng ban liên quan như PR, Media, Online Marketing để triển khai công việc liên quan
Theo dõi & đo lường chỉ số, tối ưu chi phí triển khai.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trên các sàn Thương mại điện tử Tiktok, Shopee (yêu cầu dự án chứng minh)
Có kinh nghiệm ở vị trí Leader ít nhất 06 tháng
Có khả năng giao tiếp, đàm phán, trong việc kết nối, xây dựng hệ thống
Ưu tiên làm ngành hàng liên quan đến mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp/sức khoẻ, mẹ và bé
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Chăm chỉ, cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc
Trình độ Tiếng Anh căn bản

Tại Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng lễ tết, BHXH, BHYT
Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến.
Quà tặng nhân ngày sinh nhật, tặng voucher mua hàng các sản phẩm của công ty hàng tháng, các dịp lễ lớn.
Company Party, team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

