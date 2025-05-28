Tuyển Affiliate Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Affiliate Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các hoạt động tiếp thị liên kết trên nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Zalo…)

Xây dựng nội dung, chia sẻ link affiliate để thu hút người mua

Theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải tiến

Phối hợp với đội ngũ content, media để tối ưu hiệu quả bán hàng

Báo cáo công việc theo tuần/tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm affiliate hoặc bán hàng online

Biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội để thu hút và chuyển đổi khách hàng

Có tư duy kinh doanh, chủ động và linh hoạt trong công việc

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường thương mại điện tử, affiliate platform

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 – 12 triệu/tháng

Thưởng hiệu suất cao

Tổng thu nhập có thể đạt:

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng về marketing, affiliate, social media

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

