Tuyển Affiliate Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/08/2025
Affiliate Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Affiliate Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Affiliate Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các hoạt động tiếp thị liên kết trên nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Zalo…)
Xây dựng nội dung, chia sẻ link affiliate để thu hút người mua
Theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải tiến
Phối hợp với đội ngũ content, media để tối ưu hiệu quả bán hàng
Báo cáo công việc theo tuần/tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm affiliate hoặc bán hàng online
kinh nghiệm làm affiliate hoặc bán hàng online
Biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội để thu hút và chuyển đổi khách hàng
Có tư duy kinh doanh, chủ động và linh hoạt trong công việc
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường thương mại điện tử, affiliate platform

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 – 12 triệu/tháng
Lương cứng:
Thưởng hiệu suất cao
Tổng thu nhập có thể đạt:
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng về marketing, affiliate, social media
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 28 Đường Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

