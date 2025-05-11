Tuyển Affiliate Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 - 43/17 Đường số 38, KP. 1, Phường An Khánh, Tp thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc

Phát triển kênh Affiliate Marketing: trao đổi, triển khai công việc với các đối tác hiện có của tập đoàn

Quản lý kênh Tiktok Affiliate. Sản xuất content và edit video bán hàng

Tìm kiếm các creator phù hợp và mời hợp tác lâu dài cùng brand

Lựa chọn list KOL/KOC phù hợp với mục tiêu của từng chiến dịch. Làm việc trực tiếp với KOL trong các campaign của brand.

Xây dựng, mở rộng và duy trì mối quan hệ với các KOL, KOC

Đo lường hiệu quả của Kênh Tiktok Affiliate và làm báo cáo

Vận hành và stand by các phiên livestream của KOL/KOC

Soạn thảo hợp đồng ( theo form mẫu của công ty), giải đáp thắc mắc, khiếu nại trong quá trình làm việc với KOL, KOC

Tham gia các hoạt động, sự kiện do công ty & đối tác tổ chức

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Xây kênh Tiktok & có kinh nghiệm sản xuất content bán hàng, edit video Tiktok

Có kinh nghiệm booking KOL, KOC; có mối quan hệ tốt với Influencers / KOLs/ KOCs/ TikTokers

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán với KOL/KOC

Có kinh nghiệm xây dựng & phát triển cộng đồng KOC

Có kinh nghiệm làm việc với Agency, MCN, TAP là một lợi thế

Có kiến thức, kinh nghiệm về các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là Tiktok, Shopee.

Có kiến thức về Affiliate marketing

Có khả năng phân tích số liệu, báo cáo là một lợi thế

Kỹ năng làm việc nhóm

Có 1 -2 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương tự

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống

Kỹ năng thương lượng, đàm phán, lập kế hoạch và quản lý công việc

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả và sắp xếp công việc phù hợp theo tiến độ đưa ra.

Quyền Lợi

Thu nhập: Thỏa thuận

Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng và chính sách khích lệ nhân sự.

Thưởng các dịp lễ tết, 20/10, 08/03.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.

Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

