Tuyển Affiliate Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mô Tả Công Việc Affiliate Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Phát triển kênh Affiliate Marketing: trao đổi, triển khai công việc với các đối tác hiện có của tập đoàn
Quản lý kênh Tiktok Affiliate. Sản xuất content và edit video bán hàng
Tìm kiếm các creator phù hợp và mời hợp tác lâu dài cùng brand
Lựa chọn list KOL/KOC phù hợp với mục tiêu của từng chiến dịch. Làm việc trực tiếp với KOL trong các campaign của brand.
Xây dựng, mở rộng và duy trì mối quan hệ với các KOL, KOC
Đo lường hiệu quả của Kênh Tiktok Affiliate và làm báo cáo
Vận hành và stand by các phiên livestream của KOL/KOC
Soạn thảo hợp đồng ( theo form mẫu của công ty), giải đáp thắc mắc, khiếu nại trong quá trình làm việc với KOL, KOC
Tham gia các hoạt động, sự kiện do công ty & đối tác tổ chức
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm booking KOL, KOC; có mối quan hệ tốt với Influencers / KOLs/ KOCs/ TikTokers
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán với KOL/KOC
Có kinh nghiệm xây dựng & phát triển cộng đồng KOC
Có kinh nghiệm làm việc với Agency, MCN, TAP là một lợi thế
Có kiến thức, kinh nghiệm về các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là Tiktok, Shopee.
Có kiến thức về Affiliate marketing
Có khả năng phân tích số liệu, báo cáo là một lợi thế
Kỹ năng làm việc nhóm
Có 1 -2 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương tự
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
Kỹ năng thương lượng, đàm phán, lập kế hoạch và quản lý công việc
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả và sắp xếp công việc phù hợp theo tiến độ đưa ra.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng và chính sách khích lệ nhân sự.
Thưởng các dịp lễ tết, 20/10, 08/03.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
