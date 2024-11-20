Tuyển Product Management Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu

Tuyển Product Management Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu

Alphaway Technology
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Alphaway Technology

Product Management

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại Alphaway Technology

Mức lương
28 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 28 - 35 Triệu

Quản lý, lập kế hoạch khảo sát và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của sản phẩm và/hoặc khách hàng.
Tổ chức, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
Là đầu mối chủ trì thu thập thông tin khảo sát từ khách hàng.
Phối hợp với kinh doanh lên phương án presale.
Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu hệ thống.
Xây dựng Kịch bản và thực hiện kiểm thử sản phẩm trước khi ra mắt khách hàng.
Rà soát và đánh giá sản phẩm trước khi ra mắt người dùng.
Quản lý sự thay đổi trong quá trình triển khai Dự án.

Với Mức Lương 28 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Tài chính-Ngân hàng,
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm vị trí BA, ít nhất 2 năm kinh nghiệm lead team.
Có kinh nghiệm bank là lợi thế
Có khả năng điều hành, quản lý, tổ chức, phân công công việc và kiểm soát các vấn đề phát sinh.
Có khả năng thuyết trình tốt, giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Alphaway Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ t7 và CN.
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13.
Tổ chức sinh nhật cho nhân viên.
Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm.
Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm.
Nghỉ phép theo luật lao động( 1 ngày phép/tháng).
Review lương: 2 lần/ năm.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới.
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphaway Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Alphaway Technology

Alphaway Technology

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ba-leader-thu-nhap-28-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253399
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Business Analyst Intern thu nhập 1 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dmobin
Tuyển Business Analyst thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dmobin
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Tuyển Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Viettel Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhất Tín Logistics
Tuyển Business Analyst thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Nhất Tín Logistics
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Canifa
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Canifa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Business Analyst thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BN JEWELRY
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH BN JEWELRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH BN JEWELRY
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 28 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Business Analyst Intern thu nhập 1 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dmobin
Tuyển Business Analyst thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dmobin
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Tuyển Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Viettel Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhất Tín Logistics
Tuyển Business Analyst thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Nhất Tín Logistics
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Canifa
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Canifa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Business Analyst thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất