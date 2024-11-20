Tuyển Product Management Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu

Mức lương 28 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 28 - 35 Triệu

Quản lý, lập kế hoạch khảo sát và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của sản phẩm và/hoặc khách hàng.

Tổ chức, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.

Là đầu mối chủ trì thu thập thông tin khảo sát từ khách hàng.

Phối hợp với kinh doanh lên phương án presale.

Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu hệ thống.

Xây dựng Kịch bản và thực hiện kiểm thử sản phẩm trước khi ra mắt khách hàng.

Rà soát và đánh giá sản phẩm trước khi ra mắt người dùng.

Quản lý sự thay đổi trong quá trình triển khai Dự án.

Với Mức Lương 28 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Tài chính-Ngân hàng,

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm vị trí BA, ít nhất 2 năm kinh nghiệm lead team.

Có kinh nghiệm bank là lợi thế

Có khả năng điều hành, quản lý, tổ chức, phân công công việc và kiểm soát các vấn đề phát sinh.

Có khả năng thuyết trình tốt, giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Alphaway Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ t7 và CN.

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ, thưởng Tết, lương tháng 13.

Tổ chức sinh nhật cho nhân viên.

Tổ chức teambuilding, du lịch hàng năm.

Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm.

Nghỉ phép theo luật lao động( 1 ngày phép/tháng).

Review lương: 2 lần/ năm.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới.

Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphaway Technology

