Tuyển Bác sĩ da liễu Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu

Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

Mức lương
30 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 44

- 46

- 48

- 50 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 30 - 100 Triệu

Khám, tư vấn, điều trị về da cho khách hàng Tư vấn và thực hiện điều trị chuyên sâu, chăm sóc thẩm mỹ về dɑ cho khách hàng Theo dõi kết quả điều trị và phản hồi của khách hàng Quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị hóɑ chất, ánh sáng, điều trị chuyên ngành Cập nhật và tham mưu cho Ban Giám đốc những phương pháp làm đẹp mới và hiệu quả Tham gia quay livestream, tiktok theo hướng dẫn của Phòng Marketing Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc và Trưởng Bộ phận.
Khám, tư vấn, điều trị về da cho khách hàng
Tư vấn và thực hiện điều trị chuyên sâu, chăm sóc thẩm mỹ về dɑ cho khách hàng
Theo dõi kết quả điều trị và phản hồi của khách hàng
Quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị hóɑ chất, ánh sáng, điều trị chuyên ngành
Cập nhật và tham mưu cho Ban Giám đốc những phương pháp làm đẹp mới và hiệu quả
Tham gia quay livestream, tiktok theo hướng dẫn của Phòng Marketing
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc và Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 30 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học, Thạc sĩ/CKI chuyên khoa Da liễu. Đã có CCHN chuyên khoa da liễu Ưu tiên Bác sĩ Nữ và có kinh nghiệm sử dụng laser trong điều trị. Khả năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn và làn da đẹp là một lợi thế. Sử dụng tốt tin học văn phòng, có thể giao tiếp tiếng Anh.
Trình độ Đại học, Thạc sĩ/CKI chuyên khoa Da liễu.
Đã có CCHN chuyên khoa da liễu
Ưu tiên Bác sĩ Nữ và có kinh nghiệm sử dụng laser trong điều trị.
Khả năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn và làn da đẹp là một lợi thế.
Sử dụng tốt tin học văn phòng, có thể giao tiếp tiếng Anh.

Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định. Chế độ xem xét tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Bệnh viện. Được tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng, chuyên môn, các chương trình đào tạo khóa học bên ngoài theo kế hoạch của Bệnh viện Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài Du lịch nghỉ mát hàng năm (Khách sạn tiêu chuẩn 4 – 5 sao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện) Thưởng Lễ Tết, sinh nhật nhân viên, ... Hỗ trợ chi phí ăn trưa hằng tháng Có thưởng cho nhân viên đạt danh hiệu xuất sắc / Best Seller hằng tháng, quý, năm Các chương trình quà tặng nhân ngày phụ nữ 8/3, 20/10, chăm lo cho con em cán bộ nhân viên như tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu. Cá nhân xuất sắc, quản lý xuất sắc sẽ có những khoản thưởng riêng và/hoặc thưởng một chuyến du lịch cao cấp nước ngoài. Các vị trí quản lý và quy hoạch quản lý được hỗ trợ đào tạo quản lý chuyên môn từ cấp trung đến cao. Tham gia các hội nghị Quốc tế về chuyên môn, quản lý. Các quyền lợi khác: nuôi con dưới 12 tháng tuổi, sinh nhật, đám cưới Các quyền lợi khác theo chính sách của Bệnh viện JW Hàn Quốc.
Nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định.
Chế độ xem xét tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.
Được tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng, chuyên môn, các chương trình đào tạo khóa học bên ngoài theo kế hoạch của Bệnh viện
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Du lịch nghỉ mát hàng năm (Khách sạn tiêu chuẩn 4 – 5 sao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện)
Thưởng Lễ Tết, sinh nhật nhân viên, ...
Hỗ trợ chi phí ăn trưa hằng tháng
Có thưởng cho nhân viên đạt danh hiệu xuất sắc / Best Seller hằng tháng, quý, năm
Các chương trình quà tặng nhân ngày phụ nữ 8/3, 20/10, chăm lo cho con em cán bộ nhân viên như tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu.
Cá nhân xuất sắc, quản lý xuất sắc sẽ có những khoản thưởng riêng và/hoặc thưởng một chuyến du lịch cao cấp nước ngoài.
Các vị trí quản lý và quy hoạch quản lý được hỗ trợ đào tạo quản lý chuyên môn từ cấp trung đến cao.
Tham gia các hội nghị Quốc tế về chuyên môn, quản lý.
Các quyền lợi khác: nuôi con dưới 12 tháng tuổi, sinh nhật, đám cưới
Các quyền lợi khác theo chính sách của Bệnh viện JW Hàn Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 44-46-48-50 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

