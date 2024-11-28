Tuyển Bác sĩ da liễu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu

Thực hiện và chịu trách nhiệm khám chữa bệnh theo chuyên môn;

Phối hợp các bộ phận khác xử lý công việc theo ca làm việc;

Thực hiện các dịch vụ của phòng khám theo nhu cầu khách hàng;

Tham gia thực hiện các bài viết và hoạt động giáo dục y tế cộng đồng của phòng khám;

Tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn và nhân sự của phòng khám.

Yêu Cầu Công Việc

- Có CCHN Da liễu tối thiểu 36 tháng.

- Có các chứng chỉ phụ liên quan: filler, botox, laser...

- Ưu tiên ứng viên có thể làm việc toàn thời gian, dưới 40 tuổi, có khả năng tiếng Anh tốt.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc: Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.

- Thu nhập: Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

- Chính sách: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI

