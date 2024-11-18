Tuyển Bác sĩ da liễu Cali beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Cali beauty
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Cali beauty

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 200 đường 3/2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Đào tạo kiến thức về sản phẩm, về tiêm Meso của các sản phẩm từ nhãn hàng Châu Âu, Hàn Quốc
• Hỗ trợ chuyển giao sản phẩm đến các chủ spa, bệnh viện, bác sỹ da liễu, nội khoa
• Các công việc khác

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp bác sỹ đa khoa
• Từng làm bác sỹ da liễu nội khoa từ 2 năm trở lên
• Tự tin về tiêm filler, bottox,,,
• Tự tin về kiến thức hoạt chất các sản phẩm điều trị da
• Bắt buộc có các chứng chỉ về tiêm filler, bottox,,,

Tại Cali beauty Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 15-20 triệu + hoa hồng 2%
• Chế độ theo qui định nhà nước, BHXH, Phép năm, Thưởng lễ, Tết, Tháng 13, Du lịch ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cali beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: quận 10

