Tuyển Bác sĩ da liễu Cali beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200 đường 3/2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Đào tạo kiến thức về sản phẩm, về tiêm Meso của các sản phẩm từ nhãn hàng Châu Âu, Hàn Quốc

• Hỗ trợ chuyển giao sản phẩm đến các chủ spa, bệnh viện, bác sỹ da liễu, nội khoa

• Các công việc khác

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp bác sỹ đa khoa

• Từng làm bác sỹ da liễu nội khoa từ 2 năm trở lên

• Tự tin về tiêm filler, bottox,,,

• Tự tin về kiến thức hoạt chất các sản phẩm điều trị da

• Bắt buộc có các chứng chỉ về tiêm filler, bottox,,,

Tại Cali beauty Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 15-20 triệu + hoa hồng 2%

• Chế độ theo qui định nhà nước, BHXH, Phép năm, Thưởng lễ, Tết, Tháng 13, Du lịch ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cali beauty

